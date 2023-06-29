香港小姐2023｜疑再有4位佳麗退選　「翻版蔣家旻」唔玩最可惜

《香港小姐競選2023》入圍佳麗日前一連兩日到髮型屋整頭改造造型，不過總共只有21人到場，計上在北京因學業而缺席的「翻版范冰冰」王敏慈後，都只是22個人，但明明入第三輪面試總共有26位佳麗入圍，剩餘4個去哪裡了？

香港小姐2023｜一文睇清佳麗改造前後對比 好似唔整好過整喎

港姐2023｜一文睇清佳麗改造前後 Venus無懼被爆黑歷史極性感

「翻版范冰冰」王敏慈因要完成學業所以短暫返回北京。（資料圖片）

點擊下圖睇佳麗改造完：

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《香港01》收到消息，原來有4位參賽者已經疑似退選，所以沒有出現在改造環節，不過暫時未知是自己退還是被勸退，立即睇睇係邊4位喇！

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