梁競徽生意愈做愈大做廣州富人區業主　客廳空間大風景靚到盡

近年北上發展做得有聲有色的梁競徽（原名梁烈唯），除了接拍影視作品之外，還加入直播帶貨行列做出好成績。不僅如此，他還投資多個副業開鐘錶店、車行等，生意愈做愈大，撈到風山水起。而活躍玩「小紅書」的他，近日就更新上貼多張自稱在家的自拍照，看上去空間廣闊﹑設計時尚，頓時被不少網友誤以為是在香港的豪宅，原來真相是其住在廣州的酒店式公寓。

去年9月梁競徽與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，當時他戴住隻官方定價286,000港元，但炒價超過635,000港元的全金DAYTONA接受訪問。（資料圖片）

從梁競徽上貼的多張家居自拍照可見，其住所環境空間闊落，客廳擺放着巨型大電視，電視旁的置物架還擺放了許多其最愛的動漫﹑汽車模型，還有超級英雄盾牌等，而且還有兩張多人梳化及一張單人梳化，還有落地玻璃窗，可以看到窗外的優美景致，窗下還擺放一張小型圓檯，放置多款不同類型的跑車，非常耀眼奪目。另外，飯廳位置還設有一張6人飯枱，可想而知空間感十足，整體簡約時尚。他留言表示：「完成工作之後休息一下，工作完了，回家休息啦！」而且IP位置還顯示在「中國香港」，所以頓時令不少網友誤以為是在香港的住所。

有落地玻璃窗，可以看到窗外的優美景致。（小紅書截圖）

客廳闊落。（小紅書截圖）

不過，有細心的網友發現，其住所可以直接看到「IFC」大樓的景色，猜測其真實位置應該是在廣州，猜想他住在「瑰麗府邸」酒店式公寓，該公寓設備優良，有個人專屬電梯直達，還為住客提供私人管家﹑大廚等服務，服務絕對一流，據知月租約3萬人民幣（單卧室）內。而眼見梁競徽在公寓內擺放多款自己心頭好，似乎在此地租住了好長時間，一年租住金約36萬人民幣，相信對他來說不算多，畢竟他目前已是老闆，身價相信不菲。

網友猜測他住在「瑰麗府邸」酒店式公寓。（廣州瑰麗酒店截圖）