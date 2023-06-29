台灣MeToo｜小紅老師詳列NONO 20年性侵獸行懶人包：硬上從沒戴套

台灣 #MeToo再有新進展，正當黑人陳建州成為新一波主角時，上周被網紅「小紅老師」爆性侵近20位女受害人的NONO（陳宣裕）再被爆料！本來以為事件隨著NONO宣布即時停止演藝工作而告一段落，但小紅老師表示等不到NONO道歉，詳列11點聲明，整理好受害者懶人包揭NONO獸行，斥他：「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套！」並翻出21年NONO讚好自己限時動態的對話，推翻NONO稱自己不認識小紅老師之說。



NONO上周起被指控曾性侵多名女性。（fb@NONO 陳宣裕）

台灣藝人NONO上周被指控性侵，起初他說自己對沒印象的事怎能回應，但後來隨著受害人跟爆料人愈來愈多，網紅小紅老師更結合近20受害人口供指控NONO性侵，揭發他曾對不同女孩搓揉胸部、拖進殘廁無套強暴等，NONO突然改口說：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」

NONO本來堅稱對指控冇印象，隨著爆料人愈來愈多，他發帖宣布「即刻起停止演藝工作」。（fb@NONO）

事隔一周，小紅老師以「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沈睡的記憶了。」為由，在社交平台詳列11點NONO性侵獸行的懶人包，她指每位被指控的加害者中，以不承認也不道歉的NONO最可恥，其罪行包括：「對芳療師聲稱，跟你做愛會很爽，直接露出下體給對方看。」「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾！」

小紅老師再製作懶人包，揭發NONO獸行，稱他從沒戴套。（fb@小紅老師 Anissa）

小紅老師指他連花錢買春都捨不得，爆出NONO的套路，「說要一起去吃飯，不去就把人家電話打爆，工作地方門口堵。受害地點大多是公園、停車塲、廁所、內湖家、汽車後座，難怪你換了四台車都是休旅車，讓你有空間可以犯罪。」她否認自己是為了想紅、炒知名度而編故事，強調問心無愧，更不需要掩口費等等，表示自己爆料就是為了「撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。」

她整理出由03年開始，NONO受害的懶人包，內容包括：犯罪地點、過程等等，也貼出多張受害人舉報NONO獸行的對話圖片，以及跟女孩隨機搭訕的對話，指他曾想強暴未成年處女、自爆是戀腳癖、拖進殘廁無套強爆等。此外，由於之前NONO曾表示自己不認識小紅老師，但小紅老師就貼出一張21年NONO回覆自己限時動態的對話截圖，推翻NONO自稱不認識小紅老師之說。

小紅老師貼出21年NONO讚好及回覆自己限時動態的截圖，推翻NONO說不認識自己之說。（fb@小紅老師 Anissa）

她在文末說：「我們正在打，你們說不會贏的戰。第一步很難很難，總有人要應證看看。解開我們心中從未解的鈴，性騷不能讓它成為你我的日常。」曾經我膽小、徬徨、無助，不敢面對滿身瘡痍的自己，沒有完美的受害者，我也不是聖人，每個人的成長過程多少都會犯錯，但要有面對和承擔的勇氣。」