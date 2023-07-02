專訪｜保錡自知唔靚仔搏入行　爆玩《造星》零收入欠5位數卡數

01娛樂節目《摸杯底》今集邀請ERROR保錡擔任嘉賓，他自爆參加《造民造星》時曾欠下5位數的卡數外，也坦言自知外貌不出眾，抱住「搏一搏單車變摩托」的心態入行。



保錡原來早在小學三年級就想入行，當年我的志願一欄也填過「明星」。他自稱兒歌迷，深受郭富城、古巨基和林峯等影響，更在節目即場唱出多首兒歌如《數碼暴龍》等。可是問到要選一位偶像時，保錡卻回答是張家輝。因兒時電影台經常播張家輝的電影，讓他對電視圈產生興趣。保錡表示起初想從事音樂相關工作，19歲第一次參加新秀，結果成績未如理想才驚覺原來入行並不是易事。

《摸杯底》今集邀請ERROR保錡擔任嘉賓。（葉志明攝）

雖然保錡早就想入行，但他並非對自己的外形有信心，他講到：「其實我對自己非常冇信心，因為都人貴自知，自己都知道自己唔係靚仔，純粹係搏一搏單車變摩托，睇吓係咪唔靚仔都做到。」保錡坦言完全沒有幻想過男歌手獎，知道自己年齡比姜濤和Anson Lo等老，只希望日後可以繼續儲更多舞台經驗為大家帶來好表演。

保錡自知外貌非出眾，但仍想入行追夢搏一搏。（葉志明攝）

保錡追夢多年，他自爆當年為了參加《全民造星》長達半年都零收入，因此欠下約港幣5至6萬元卡數，不開心之餘亦非常大壓力。他講到20強止步後翌日馬上返工，除了到會展做搭景炒散外亦曾到酒吧打工，向現實低頭唯有向錢出發。