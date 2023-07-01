張栢芝機場被偶遇粉絲難掩興奮　慘被工作人員兇：你不要打擾她！

張栢芝早前出席《灣區升明月2023大灣區電影音樂晚會》，獻唱電影《星願》經典歌曲《星語心願》，身穿黑色Tube Dress的栢芝狀態絕佳，網迷紛紛大讚她的絕世顏值，成為整場晚會的一大亮點！現年43歲的栢芝出道多年，但歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡，每次出場都令人驚艷，日前有粉絲在香港機場偶遇栢芝，雖然當時栢芝戴着口罩，但仍被一眼認出！



狀態絕佳。（影片截圖）

據粉絲透露是在乘坐機場接駁車時遇到栢芝：「因為我是最後一個上的，我下去回頭看一眼旁邊的女生眉眼好漂亮，我再多看一下旁邊幾個男的虎視眈眈看着我，突然反應過來今天剛刷到過張栢芝參加過活動的照片，這是張栢芝啊啊啊啊！」該名粉絲難掩心中興奮，但卻被工作人員的態度嚇窒：「我小聲問了旁邊的工作人員『她是不是張柏芝啊？』工作人員兇我一句『你不要打擾她！』被迫無奈我就只能跟着人流往前走了，還是偷偷拍了兩張照片，她真的太美了，她的眉眼我一眼就能認出來，這次來香港值了。」

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相中所見，栢芝身穿粉紅色恤衫襯牛仔褲，在人群中特別搶眼，難掩出眾氣質。網民紛紛留言大讚栢芝靚女，又表示十分羡慕有機會偶遇到她。不過亦有人質疑工作人員的態度：「兇什麼，拿著雞毛當令箭。」亦有人認為工作人員只是盡自己的職責而已。