靈戲逼人劇情1-5集｜龔嘉欣咁快魂飛魄散？　張振朗仲要誤會佢

《靈戲逼人》故事大綱：流行曲音樂人丁一駿(張振朗飾)不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。張振朗無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳(龔嘉欣飾)。龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。龔嘉欣失去了生前的大部份記憶，一心只想尋回昔日意中人曲行雲。張振朗為助龔嘉欣了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫……怎料有人得悉龔嘉欣鬼魂之事，惟恐她當年的死亡真相曝光，決定不擇手段亦要掩飾一切……

龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。（劇照）

《靈戲逼人》第一集 (07/03) 張振朗為龔嘉欣找下落不明的舊情人

年輕作曲家張振朗被當紅歌手李日朗誣蔑抄襲，張振朗搬入西貢小村避靜，認識村長李成昌的兒子兼新晉粵劇文武生阮浩棕，和其好友吳子冲，還意外放出花旦女鬼龔嘉欣。龔嘉欣失去大部份記憶，一度誤以為張振朗是其舊情人，張振朗卻誤會龔嘉欣是阮浩棕介紹來清潔的鄰居。張振朗發現龔嘉欣是女鬼的真相，大為驚慌。龔嘉欣意外化解纏擾張振朗的惡夢，龔嘉欣提出交換條件，張振朗幫她尋找下落不明的舊情人，粵劇編劇曲行雲，龔嘉欣助他有覺好睡，二人達成協議。

張振朗為龔嘉欣找下落不明的舊情人。（劇照）

《靈戲逼人》第二集 (07/04) 龔嘉欣與行雲似陌生人

張振朗、龔嘉欣開始尋找行雲的下落，發現他自某年後銷聲匿跡。張振朗、龔嘉欣得悉村長李成昌是劇團班主，便探問有關行雲的消息，但李成昌自稱與行雲不相熟。張振朗、龔嘉欣從阮浩棕女朋友劉穎鏇相熟的退休記者處，取得與行雲有關的相片。相中行雲與龔嘉欣顯得陌生，張振朗懷疑龔嘉欣、行雲的關係，龔嘉欣卻甚麼都記不起。李日朗派記者跟蹤張振朗，並誣蔑張振朗是阮浩棕、劉穎鏇的第三者。張振朗、阮浩棕等人合計教訓了記者，張振朗、龔嘉欣的關係亦漸友好……

阮浩棕女朋友劉穎鏇。（劇照）

《靈戲逼人》第三集 (07/05) 龔嘉欣發現自己有「上身」的能力

阮浩棕暗中買了李成昌放售的衣箱。阮浩棕一次在學校工作與三名學生發生衝突，學生們被阮浩棕的粵劇功架震懾，要拜他為師。蔚雨芯在電台節目聊及認識張振朗的經過，使龔嘉欣回想起當年在廣州戲班與行雲的片段，更感迷惘。阮浩棕發現可開拓學生劇團的市場，暪着李成昌成立「龍鳳陞劇團」。阮浩棕、吳子冲到張振朗家回收衣箱，龔嘉欣為阻止衣箱被搬走，意外在二人面前露出破綻……張振朗、龔嘉欣意外弄破衣箱，阮浩棕欲幫忙修理，卻令龔嘉欣發現自己有「上身」的能力！

仲可以上身。（劇照）

《靈戲逼人》第四集 (07/06) 龔嘉欣差點魂飛魄散

李成昌發現阮浩棕買了自己的衣箱，並另組戲班，父子大吵一場；繼母江欣燕使計令二人和好。蔚雨芯找廣州師傅為張振朗修理衣箱，龔嘉欣覺得師傅或知行雲下落，要張振朗帶她前往，張振朗不肯，龔嘉欣暗中掉換張振朗、蔚雨芯的同款手錶，並藏身錶中。張振朗發現時，龔嘉欣已隨蔚雨芯登上中港巴士，張振朗立刻追截。張振朗找到龔嘉欣時，她已氣若游絲。張振朗救了昏迷不醒的龔嘉欣回家，並向熟知靈異事物的吳子冲探問，成功解救龔嘉欣。吳子冲、阮嘉敏靈探，阮嘉敏對吳子冲的好感漸增。

龔嘉欣差點魂飛魄散。（劇照）

《靈戲逼人》第五集 (07/07) 張振朗誤會龔嘉欣

阮浩棕的劇團獲記者採訪，李成昌稱會與謝雪心同任劇團顧問，阮浩棕三人為李成昌終接受阮浩棕成立新劇團感高興。張振朗得悉行雲有家室，阮浩棕劇團的學生阿麗，是行雲的孫女。龔嘉欣得悉此事，大感失落，更向張振朗發脾氣……阮浩棕帶學生到粵劇劇院參觀，龔嘉欣暪着張振朗偷偷跟隨。龔嘉欣回憶起當年與行雲相處的片段，確信行雲已另娶他人。吳子冲意外發現龔嘉欣的存在；阿麗從舞台跌下，張振朗誤會龔嘉欣因愛成恨欲傷害阿麗，龔嘉欣解釋是自己及時用法力拯救阿麗……

張振朗誤會龔嘉欣。（劇照）

《靈戲逼人》角色對照表

張振朗飾演丁一駿 謝雪心飾演于明 李岡飾演老趙

龔嘉欣飾演雲柳芳 阮嘉敏飾演閻若琳 陳勉良飾演九叔

劉穎鏇飾演葉敏敏 魯振順飾演閻小菲 吳香倫飾演玲瓏鳳

阮浩棕飾演方浩東 江富強飾演陳達威 陳榮峻飾演明忠叔

吳子冲飾演呂智傑 張韡騰飾演張家球 周麗欣飾演美蘭

蔚雨芯飾演張皓晴 李啟傑飾演余子軒 鄧永健飾演卓賢

李成昌飾演方雪海 李日朗飾演Eric 吳瑞庭飾演江昊羽

江欣燕飾演李惠卿 羅毓儀飾演周允 李海生飾演才