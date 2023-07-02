姜濤被爆拍拖後　疑難抵輿論IG訴心聲：他們滿嘴污衊 句句似箭

24歲的姜濤入行以來一直保住「MIRROR最後一個A0」之身，但昨日就被傳媒爆出他疑跟MIRROR髮型師Lydia Yung拍拖，指兩人早在去年初拍攝劇集《季前賽》時已經撻着，發展地下情、著情侶衫等，今年3月攞正牌去日本寓工作於拍拖，順道為Lydia慶生，情到濃時更不禁偷吻Lydia，並被粉絲影到！

24歲仔拍拖其實很平常，但部分粉絲疑無法接受「MIRROR最後一個A0」人設崩壞，大罵Lydia。（IG@keung_show）

MIRROR御用髮型師Lydia Yung。（IG@lydiayung_）

不過，報道指姜濤的經理人公司為免影響形象，以高價「買斷」兩人的錫錫相，但網上仍有兩人的甜蜜互動片段流出等等。此外，姜糖間亦流傳上月底姜濤的澳洲家族旅行，原來Lydia都有份參與。拍拖消息一傳出後，不論是姜糖間還是討論區都非常震撼，姜糖不接納這位「姜嫂」，批評Lydia的外貌襯唔起姜濤，又指姊弟戀的他「煲老藕」、教壞姜濤令他成日經常失場等等。

點擊睇姜濤與Lydia甜蜜互動片段：

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姜濤和Lydia的緋聞不是秘密，早在傳媒報道前，已有粉絲去留Lydia IG留言人身攻擊。（IG@lydiayung_）

姜濤未知是否抵受不住輿論壓力，以及網友、姜糖對Lydia的人身攻擊，今日中午在IG Story連貼兩首歌，黑底白字歌詞訴心聲，先是鄧紫棋的《受難曲》，另一首是自己的《鏡中鏡》。前者的歌詞非常直白，講述對鍵盤戰士滿嘴污衊的不滿，他引用了：「Dear Father 為什麼我日夜 心都在拉扯 為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了 他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見」以及「妖言惑眾原來不只 Lucifer 還有拿著鍵盤的一群恐怖份子 隔著屏幕以為別人不認識 猙獰面目全部讓我想吐 (what the ah)仁慈的父 難道你不怒 難道真把他們當作一時糊塗 我想隨你腳步 走你走的道路」至於《鏡中鏡》，姜濤亦引用了一小段歌詞，看來感到很大壓力。

按圖睇姜濤憑歌寄意貼出的歌詞：

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