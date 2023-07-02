Jisoo@BLACKPINK機場慘被踩甩人字拖　出自Dior售價逾6千港元？

BLACKPINK昨日（1日）經仁川機場出發到倫敦參加《Hyde Park British Summer Time Festival》，其中穿着人字拖的Jisoo因被工作人員踩甩鞋而嚇到花容失色，事後網民才驚覺原來這對人字拖來頭不小！



BLACKPINK昨日出國時，Jisoo穿上人字拖現身機場。（OSEN）

BLACKPINK成員Jisoo、Jennie和Rosé昨天出發倫敦，Jisoo以黑白色造型現身機場，即使罕有配搭人字拖，也不減高貴氣質。不過由於機場有不少粉絲送機，Jisoo不幸被隨後的工作人員踩甩鞋，嚇到她即時大叫。後來工作人員替她整理好人字拖，Jisoo大笑着穿回鞋，身旁的Jennie目睹整個過程也忍不住笑了起來。

Jisoo被工作人員踩甩鞋，嚇到她即場大叫。（Twitter影片）

雖然Jisoo穿的人字拖看似平凡，但貴為Dior代言人的她當然人字拖都是出自同一品牌。Jisoo穿着的DIORSEA THONG SANDAL拖鞋已是今季鞋款中最便宜一款，香港官網售價為6,500港元，絕對非粉絲想像的平民人字拖。有網民笑言如果自己是拖鞋的主人，被踩一腳的話必定會心血小，就像銀包也跟着淌淚。

Jisoo穿着的拖鞋出自Dior，香港售價為港6,500港元。（Dior）

Jisoo貴為Dior小公主：