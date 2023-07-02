港姐2023終極面試｜Juliana獲一致讚好　樂小姐爆「聽話就得」

《2023香港小姐競選》終極面試今晚（02/07）播出，賽前面試也被拍成綜藝節目播出。曾志偉接受訪問時表示，今年選舉用了AI幫助選出香港小姐，也算是新穎。



節目一開始每位入圍佳麗都逐一出場向評判介紹自己，賽前大熱8號的王敏慈（Lovelle）就連名模陳嘉容都讚她靚。王敏慈直認遞交的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」不過樂小姐就對她的口音有疑慮，問道：「你嘅母語係咩？」王敏慈回答：「普通話同英文，都聽得懂，但係有好多詞語唔知點講。」

香港小姐2023終極面試｜瑜伽衫疑現「駱駝趾」 王敏慈潘明璇跑出

賽前被形容為「村姑變女神」的16號梁晶晶的照片也被質疑，評判之一的陳惠英就表示真人與相片有距離，可能需要化妝和燈光搭救。

18號黃泳嘉（Jessica）向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，着好不要經常用頭髮擋住眼睛。黃泳嘉就回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐也回答：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」

到了萬眾期待的57號Juliana郭佩文，她介紹自己時都相當淡定，曾志偉見到她時就說：「雖然佢得21歲，但係好率直。訪問環節Juliana也表示自己不懂得騙人。謝嘉怡也說：「真人同相唔係差好多，都靚呀，OK呀。」何小慧也問可不可以染回黑髮，她也回答可以。

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