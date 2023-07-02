香港小姐2023終極面試｜瑜伽衫疑現「駱駝趾」　王敏慈潘明璇跑出

《2023香港小姐競選》終極面試今晚（02/07）播出，賽前面試也被拍成綜藝節目播出。曾志偉接受訪問時表示，今年選舉用了AI幫助選出香港小姐，也算是新穎。第一輪問答環節結束後，第二環節開始，大會表示要將次序打亂後安排佳麗出場，原來是要分開五個不同部份評分。



分開身形評分又幾好玩。（《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

王敏慈好突出。（《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

都幾明顯。（《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

來到第二環節，大會將佳麗們的眼口鼻分開評分，到佳麗們上台時再為她們的身材、腳部評分，相當之科學化。未知是否燈光和瑜伽服裝的互相影響下，有某部份佳麗的下體似有現形，讓人看到了俗稱的「駱駝趾」。

曾志偉讚王敏慈膊頭靚。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

不少評判都讚王敏慈身材比例好，曾志偉說：「D4好平均（王敏慈），佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

曾志偉讚王敏慈膊頭靚。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

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Michelle / 潘明璇。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

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Michelle / 潘明璇身形被讚。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

到了下一組出場，有評判讚賞E4（Michelle / 潘明璇）的身材比例，陳嘉容表示喜歡E3和E4的臉形，她說：「比例好好，好結實，形態好好。」仔細一看，原來Michelle還有少少腹肌。Michelle表示自己十分喜歡食pizza，所以為了參選狂做gym修身。

Michelle（潘明璇）身形好fit。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

Michelle（潘明璇）身形好fit。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

入圍的22位佳麗。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

睇被淘汰4位參賽者：