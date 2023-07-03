數你條命｜梁思浩爆苑瓊丹開運秘訣靠人嗌名：落個Call都要嗌4次

全新風水命理節目《數你條命》，有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp、將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流。今晚（3日）播出的第六集主題是「拆解財富密碼」，嘉賓有梁思浩、倪嘉雯（Carmen）以涂毓麟（Oscar）。



今集《數你條命》主題是「拆解財富密碼」。

出名好運的思浩，在主持Sonya追問下，確認曾至少中過三次六合彩，且全部是四獎以上；談到箇中密技，思浩自覺與幸運數字有關，他續指假若起床後幸運數字一再出現，便會視當日為Lucky Day，然後就會買六合彩，並謂買六合彩時亦有自家心得：「唔好自己揀『冧把』，買一張電腦飛啦，因為既然你係幸運，個天會幫你揀。」思浩又透露有次中獎剛好是第31期攪珠，神奇度讓眾人嘖嘖稱奇。思浩更會開心Share如何知道適合自己的幸運數字。

梁思浩確認中過三次四獎以上嘅六合彩。

故仔多多的思浩，又大爆好友苑瓊丹的抵死催運方法，思浩舉例子在傳呼機依然流行年代，每次落Call搵苑仔，都必定遭追問機主全名：「Call台話苑瓊丹需要你講兩次苑瓊丹先落Call，所以我搵親佢，起碼講咗四次苑瓊丹。」思浩續指由於「苑瓊丹」並非本名，故苑仔才想遭人「嗌番旺個名」。另思浩又指不介意助朋友渡難關，但重點是絕不借錢、情願送錢，思浩說：「反而我就咁畀（錢）你過咗最危急嘅時間，你日後報恩我當然感激，起碼我畀咗你（就算你唔還），我自己唔會嬲先。」

勁實用！思浩公開「一分五儲錢錦囊」

梁思浩故仔多多，今集仲會講到「幸運號碼」。

節目中，Carmen及Oscar亦先後公開理財心得，當中Carmen提及自覺古怪又複雜的「一分三」理財大法，竟獲得出過理財書的思浩認同，思浩更隨即公開「一分五儲錢錦囊」，相當實用。今集玄學顧問Depp將公開連串催財及防破財秘訣，除解構「禍害」、「延年」、「伏位」、「天醫」及「生氣」等磁場組合與銀行戶口及使錢行徑等的關係外，還透露在銀包擺放特定編號的銀紙可催財。