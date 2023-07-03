東張西望｜梁敏巧被惡漢粗言辱罵兼禁離開　出言力抗：你恐嚇我？

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今日（7日)熱播一名年邁的老人，慘被藥材店老闆騙取逾十萬元的私己錢，「東張女神」梁敏巧化身正義女神，前往該店舖為苦主聲討，期間藍衣老闆惱羞成怒，竟追住梁敏巧粗言辱罵，更禁止一行人離開，最終驚動警方介入。



今集「東張西望」替苦主陳小姐申冤。(東張截圖)

今集《東張西望》替苦主陳小姐申冤，事關她年邁的母親早年曾因甲狀腺組織增生問題求醫，原本正服用西醫處方的藥物，豈料陳媽突然擅自減藥，原來是受位於屯門新墟某一間藥材店老闆洗腦，聲稱服用自家「祖傳秘方」可斷尾，陳媽這一年花費共10多萬購入幾劑中藥，惟身體仍未康復，家人最終發覺母親被騙！

陳媽這一年花費共10多萬購入幾劑中藥，惟身體仍未康復，家人最終發覺母親被騙！(東張截圖)

而經《東張西望》查證下，發現該藥材店開藥老闆並非註冊中醫師，而他們所開給陳媽的中藥亦沒列明處方！「東張女神」梁敏巧親自踩場質問老闆：「有觀眾同我哋講話你開藥冇處方，同埋開好貴嘅藥材。」當事人即場否認，梁敏巧再三追問，此時藍衣男子突然發怒，衝出店舖大罵梁敏巧，更吆喝他們唔準離開：「你咪走，我同你哋講，你哋三個企喺度！」

藍衣男子突然發怒，衝出店舖大罵梁敏巧，更吆喝他們唔準離開。(東張截圖)

由於男子不停粗言辱罵，更揚言要報警處理，攝影師忍不住發聲：「咪咁惡啦，人哋女人嚟㗎，大佬啊！」場面一度混亂！梁敏巧被男子窮追猛打下，終於忍無可忍反問男子：「你而家係咪恐嚇我？」男子答：「我唔係恐嚇你，你唔好走。」梁敏巧沒退縮：「你點解係咁用粗口鬧我呢？」惟男子仍不停粗言辱罵，更用手擋車禁止離開，直到警方到場才肯收手！

見慣大場面的梁敏巧反問男子。(東張截圖)

梁敏巧沒退縮：「你點解係咁用粗口鬧我呢？」(東張截圖)