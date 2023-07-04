港姐2023｜Juilana成焦點 盤點歷年憑身材搶鏡佳麗睇到嘩嘩聲
撰文：黃梓恒
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《香港小姐2023競選》最大話題的參賽者除了靚絕電視城的「翻版范冰冰」黃敏慈之外，身材好突出的Juilana近來也成為焦點，早前終極面試時，連總經理曾志偉都直言「我都唔記得睇面形」，可能也是被她的好身材搶了焦點。
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其實除了Juilana，過往也有不少港姐因身材而成為焦點，以下立即帶大家睇睇！
許芷熒（原名許亦妮）
2011年參選港姐入行的許芷熒，當年勇奪季軍及最上鏡小姐，加入無綫後獲力捧，工作接踵而來。很可惜，許芷熒緋聞甚多，多年來被指姣仔、欠債兼做小三，令形象插水。直至兩年前跟無綫完約，許芷熒就退隱娛樂圈，只是閒時出席活動，2019年與圈外男友Alexander結婚，2020年誕下一女，今年年初宣布再懷第二胎。
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徐菁遙（原名徐淑敏）
徐菁遙 於2009年與比她年長12歲的商人黃浩結婚，婚後Suki淡出娛樂圈，並先後誕下3名寶貝女兒，她主力照顧家庭，相夫教女，一家五口生活幸福美滿。
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高海寧
講到以身材成為焦點，又點可以數漏高海寧？藝人高海寧（高Ling）身材一向極好，亦不介意以性感形象示人，不時會在社交平台大曬傲人的身材照片，瞬間吸引到不少網民點讚。
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