東張西望｜孕婦餐廳食飯天降一物　嚇到哮喘病發作兼要送院治理

今日（4日）的《東張西望》講到觀眾Yan上星期於深水埗一間餐廳吃飯，竟然吃到要報警送院，但並不是因為食物出現問題，而是有一死物從天而降，嚇到Yan要送院。



《東張西望》講到觀眾Yan上星期於深水埗一間餐廳吃飯，竟然吃到要報警送院。(節目截圖)

原來從天而降的就是一隻死老鼠，牠從天而降時勾在Yan的肩膀上，令到她十分害怕，更驚叫連連。Yan表示當日與朋友在餐廳吃了約半個小時，朋友突然大叫：「有老鼠！」她就感覺到右邊肩膀有一重物墜在身上勾著：「勾著咗係一隻死老鼠，咁嗰時我就大叫同掙扎，最後隻老鼠fing咗去我後面嘅一張枱上面。」

原來從天而降的就是一隻死老鼠，牠從天而降時勾在Yan的肩膀上，令到她十分害怕。(節目截圖)

Yan憶述老鼠當時已經呈現僵硬狀態，應該是已經死去一段時間，但她仍然覺得害怕，所以大叫及哭。她指也許因為情緒太激動的關係加上已經懷孕，所以氣管收縮，立即哮喘病發作，需要送院治理。

Yan指也許因為情緒太激動的關係加上已經懷孕，所以氣管收縮，立即哮喘病發作，需要送院治理。(節目截圖)

Yan指除了身體不適外，亦被餐廳店員的態度弄得很生氣，因為當時店員完全沒有幫忙，Yan亦說到她衝出門口後再回頭看枱面的老鼠時，已經不見了蹤影。Yan覺得店員即時已經處理，以防她拍下照片傳到網上或食環署，並指他們在旁冷眼旁觀。

而餐廳負責人范先生就向Yan表示抱歉，他說因為當時完全不知道事件的發生，聽到她的叫聲才知道發生了事件，他們亦有立即清潔枱面及進行消毒。

Yan指除了身體不適外，亦被餐廳店員的態度弄得很生氣，因為當時店員完全沒有幫忙。(節目截圖)