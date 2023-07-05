Kakit唔覺《造星5》有欺負　尹光樂意與後輩合作

止步《全民造星》20強嘅Kakit，今日（5日）連同尹光、阿正出席活動，獲不少支持者撐場。

尹光透露有追看《造星》，大讚Kakit能走到20強已經十分厲害。「佢19歲，大把前途啦，我叫佢繼續努力。我都睇過佢廟街跳舞，好過我好多，你叫我rap OK，跳就當然無佢咁勁。佢後生嘛，做我個孫都仲得。」尹光表示自己與時並進，所以如果開演唱會的話，一定會邀請年輕歌手合作，而Kakit亦是他合作對象之一，又鼓勵他失敗乃成功之母，所以將來一定有大好前途。

Kakit、尹光、阿正出席餐廳新品活動。（葉志明攝）

問到是否有不是廣告商招手，Kakit笑言自己因為被foul 所以比較得閒。「相信10強都會有好多廣告會接，自己睇好Ash同Lyman ，始終同佢哋夾過幾次，相信佢哋實力都好厲害。」不過由於一人一票的關係，Kakit表示只能投白票。

Kakit有意在娛樂圈發展，歡迎與任何單位合作。（葉志明攝）

提到日前《造星5》傳出欺凌事件，Kakit表示：「因為佢講嘅係對面組嘅嘢，而紅藍組只會比賽時先見到面，其他時間都係自己練，好少接觸，所以唔係好清楚佢哋情況，但兩組一齊時我會感覺到大家好為件事，甚至欺凌我係未有感受過，大家都好有愛。」Kakit又補充每件事有兩面睇，觀眾可自行判斷對錯。