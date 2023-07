李玟去世｜陳法拉分享合照悼念故友　一句戳中淚點網民悲痛不捨

歌后李玟(Coco)昨 (5/7) 夜驚傳死訊,終年48歲,其胞姊李思林在社交平台證實消息,並發放訃聞,希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生,最先發現是李玟的媽媽,她隨即聯絡另外兩名女兒,並致電報警。李玟由救護車送往瑪麗醫院搶救,一直處於昏迷狀態,延至昨日中午離世,令家人悲痛萬分。

消息指李玟的媽媽最先發現李玟暈倒家中。(ig@nancy_yauyetei)

李玟在圈中人緣一向極佳,她離世的消息經證實後,大班藝人都紛紛發文悼念她。陳法拉今日凌晨於IG post了她與Coco昔日的合照,並留言寫道:「May the world remember your smile, your talent and your positive influence. Taken in 2014 for Breast Cancer Awareness campaign. Depression is a real disease that we can’t ignore, seek help and support/love those around you. (願世界記住你的微笑、你的才華和你的積極影響。攝於 2014 年於乳腺癌意識運動。抑鬱症是一種真正的疾病,我們不能忽視,尋求幫助並支持/愛你周圍的人。)」網民亦紛紛留言悼念,表示十分不捨Coco,深感傷心難過,甚至有網民不禁哭了。

陳法拉post了她與李玟的合照悼念對方。(ig圖片)