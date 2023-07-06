李玟去世｜最後一次香港公開演出　擔任嘉賓力撐偶像鄭秀文紅館騷

李玟（CoCo）昨晚（5日）突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。



李玟於7月5日返魂乏術，與世長辭。(IG@cocolee)

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CoCo以原名「李美林」在1993年參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍。她出道時隸屬香港華星唱片，是天后鄭秀文 (Sammi)的師妹，而二人結緣於合唱廣東單曲《愛情傻戀La La La》及華語單曲《愛情動感La La La》。

李玟擔任嘉賓力撐偶像鄭秀文紅館騷。(IG@sammi_chengsauman)

CoCo自出道後專注在台灣發展，甚少會在香港演出。她的偶像Sammi曾在2019年邀請她擔任《#FOLLOWMI演唱會香港站2019》表演嘉賓。當時CoCo在台上向Sammi說：「這個合唱機會我等咗25年，當時我參加新秀歌唱大賽，而Sammi已是天王巨星，我就在台下睇住你，好崇拜你，你嗰陣唱嗰首歌《叮噹》我晩晚都想起。」說罷還以「鬼妹仔」口音唱了幾句《叮噹》的副歌，引得哄堂大笑。Sammi 也大讚 CoCo 與以往一樣十分關心他人，綵排期間不時關心Sammi 感覺如何，多年來都沒有變。二人合唱完94年作品《給最傷心的人》後，CoCo在Sammi到台下更衣時獻唱由鄧紫棋所寫的新歌《斷了》。

李玟好崇拜鄭秀文。(資料圖片)

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