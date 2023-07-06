李玟去世｜馮允謙年前合寫歌曲　現無緣面世：隻歌屬於佢我唔會唱

馮允謙（Jay Fung）今日現身機場，出席「香港國際機場25周年慶祝表演」，昨晚國際天后李玟離世，Jay Fung都有出Post悼念，當年他參加歌唱比賽《超級巨聲》，李玟是評判之一。

Jay Fung第一次在機場表演唱歌，覺得氣氛好好。（葉志明攝）

Jay Fung對她離世感到難過，直言對方一直睇住自己入行、出身，「每次見到佢都會畀好多鼓勵嘅說話我，隔咗幾年我參加另一個歌唱比賽，佢係做評判，每次見到我，佢都會同我講繼續加油，話我行嘅唔係一條容易嘅路。佢好好！佢個Energy成日都好開心，好Fun，認識到佢真係好幸運。」

他透露自己一年多之前，與李玟、T-ma合寫一首叫《Love Myself》的歌，「呢隻歌嘅Demo我諗都唔會見到佢面世，唔會見到佢出街。」歌曲原定由李玟主唱，問到現時會否考慮由自己唱出，Jay Fung表示：「我唔會，呢隻歌係寫畀佢，所以係屬於佢。（隻歌出唔到街會唔會好可惜？）當然有啲可惜，但係我覺得呢個係重要嘅一個回憶，呢隻歌係屬於佢。（會唔會唔敢聽返？）都有聽返，但唔講太多。」

ay Fung曾與李玟合寫一首未曝光歌曲，原定由李玟主唱，現時已再冇機會面世。（葉志明攝）

他不願透露上次見面時李玟的健康和情緒狀況，想尊重對方，但就希望大家都學識愛自己多一些，留意自己的精神健康，「無論你當時經歷緊乜嘢，要尊重自己、愛自己多啲，我希望所有朋友無論做邊行都好，有壓力、有情緒，都多啲注意Mental Health。」

此外，有傳同公司的好友欣宜，近日都陷入情緒病困擾，Jay Fung亦不想講太多對方的情況，「我哋傾過嘅，但唔會講太多，我知佢休息緊，希望佢快啲休息完出返嚟唱歌，我自己都係佢Fans，希望佢快啲出返嚟，我好掛住佢嘅聲音。」

Jay Fung希望多些人注意精神健康，關心自己的情緒。（葉志明攝）