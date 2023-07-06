李玟去世｜家姐指死因非割脈 一星期前已發現CoCo「唔妥」
李玟（CoCo）昨日離世，終年48歲，事件震驚中港台。胞姊李思林在社交平台證實消息，並發放訃聞，希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，令家人悲痛萬分。
Coco的二家姐李思林證實Coco長期飽受憂鬱症的折磨，又因為天生腿疾要接受手術，音樂製作人好友鄭在允在網上表示Coco幾個月前就告訴她自己遭受了很多事情，指Coco原來在偷偷地對抗癌症，大讚她是一個真正的戰士。近半年更罹患乳癌。Coco為了不想讓年邁的媽媽擔心，甚至向媽媽隱瞞患癌病情，只告訴了家姐，獨自一人默默地堅強抗癌，承受巨大的身心壓力和痛楚。
李思林在接受其他傳媒訪問時表示，妹妹的死因並不是割脈，真正的死因要留待法醫公布，並指早於一星期已覺不妥，但李玟自殺時因身在外地工作，自己是第三個知道事件法生。她們的媽媽目前情況好差，不吃不睡，令人非常擔心。李思林也說到自己妹妹的死穴是感情，因為自少沒有爸爸，所以將對爸爸的感情投放在老公身上，可惜老公並不是爸爸，李思林指李玟依然是放不開。
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288
李玟Coco去世驚傳死訊
歌手李玟（CoCo）早前不適暫住胞姊山頂寓所，消息指，最先發現李玟在寓所輕生是...詳情請看。李玟在樂壇成績優異，但除了事業高峰外，她最想成為一位好太太及媽媽，結婚12年李玟人工受孕了9次失敗。
李玟Coco疑與老公婚變
李玟Coco與富商老公愛情長跑8年結婚，豪使1.5億搞世紀婚禮。老公為加拿大籍富商，三度傳不忠，情人節前夕宣布推出新歌《Tragic》，稱愛情走到如今已成悲劇更寫道「終於懂得，離開才是最好的安排」。