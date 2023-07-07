李玟Coco去世｜鄭秀文曾同受情緒病折磨貼舊照悼念：抑鬱症….我懂

一直笑面迎人充滿正能量的Coco李玟，突然後傳出離世消息，驚聞原來數年前起飽受抑鬱症折磨。曾經同屬華星，被Coco封為偶像的鄭秀文身同感受：「昨天很難一下子接受這消息，想寫點什麼，卻又不知如何表達…仍感難過。抑鬱症….我懂。」



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鄭秀文李玟曾同為華星歌手。（IG：@sammi_chengsauman）

Coco最後一次在香港公開演出，正是擔任鄭秀文個唱嘉賓，同樣曾飽受抑鬱症折磨的Sammi貼出當年紅館舞台合照，以及華星時期的舊照留言：「很難一下子接受這消息，想寫點什麼，卻又不知如何表達…仍感難過。抑鬱症….我懂。腦中一直想起我們在華星時期的合作，那時大伙兒都青春正盛，一起為歌唱理想奮鬥，一起排舞，然後一起出席電視台大大小小的宣傳。我亦翻唱過你的作品。（給最傷人的人）然後在2019年你擔任我演唱會嘉賓。記得我們久沒相見，彼此深深的擁抱。在台上我們合唱了我倆二人的版本（給最傷心的人）。現在回看，可一不可再，謝謝你送給我這份「可一不可再」的美麗回憶。♥️一切一切，點點滴滴，成為了你在我心中最美好的CoCo.#我們大家都會記住你留下的美好。」

李玟擔任嘉賓力撐偶像鄭秀文紅館騷。(IG@sammi_chengsauman)

李玟好崇拜鄭秀文。(資料圖片)