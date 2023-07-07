李玟去世｜二家姐李思林親揭真正死因 承認妹妹輕生前幾日已不妥
撰文：張祖銘
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歌壇天后李玟（CoCo）5日離世，享年48歲，噩耗令各界震驚又不捨。
CoCo家姐李思林今日（7日）現身TVB娛樂新聞台訪問親自澄清近日傳聞，並親揭妹妹真正死因。她表示法醫官交代妹妹死因要等法庭裁判，二家姐坦言事發時自己並不在場，承認細妹係輕生，出事前幾日係感受到Coco有啲唔妥。
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