李玟去世｜李思林認妹妹輕生 事發時不在場由Bruce助手轉述消息
撰文：張祖銘
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歌壇天后李玟（CoCo）5日離世，享年48歲，噩耗令各界震驚又不捨。
CoCo家姐李思林今日（7日）接受TVB娛樂新聞台電話訪問親自澄清近日傳聞，並親揭妹妹真正死因。她表示法醫官交代妹妹死因要等法庭裁判，二家姐坦言事發時自己並不在場，承認細妹係輕生，出事前幾日係感受到Coco有啲唔妥，當時CoCo眼神飄忽，問她甚麼也不能回答，完全不在狀態！
她指出妹妹死亡時自己不在現場，反而是妹妹的加拿大籍富商老公Bruce透過助手轉述才得知妹妹離世消息:「佢話個助手打畀佢發生咁樣嘅事，我細妹喺屋企輕生。」她表示妹妹出事前自己24小時陪伴她，對於妹妹的感情現況，她說應該不是離婚，但已經分居。至於CoCo的後事安排，她表示希望能安排到世界各地舉行追思會。而目前CoCo媽媽情況，仍然是睡不安。遺囑部份的問題，全部交給媽媽，至於金額尚未知道透露。
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