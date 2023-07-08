李玟去世｜李思林不滿妹夫代表自己發訃聞　公開斥對方揭背後真相

歌后李玟CoCo日前 (5/7) 突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下。Coco於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭，終年48歲。Coco老公Bruce Rockowitz（樂裕民）於7月6日就跟兩個女兒Rachel和Sarah，聯同CoCo兩位家姐一起在網上發布訃聞。

李玟與老公Bruce曾經好恩愛。(vcg)

然而，Coco的二姊李思林 (Nancy) 對於Bruce發的訃聞就感到相當不滿，她在微博的相關文章中，兩度留言表示：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」，暗示Bruce發訃聞前並沒有跟Coco兩位姊姊達成共識。

Nancy日前亦已表示訃聞並非由她發的，並指Bruce只是禮貌上的做法。她稱Bruce當時透過助手向她表明想出訃聞，自己在當刻聽到立即建議助手不如一齊做，不明白點解要分開出，而且自己日前已經在社交網出過泣告，現時喪禮和追思會日期未定，認為根本無必要日日出，想等到有日期之後再出。