李玟去世｜關心其他藝人粉絲　仲想請客 :要吃甚麼我趕快點下來

華語樂壇天后李玟（CoCo）日前驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台亦已證實該消息，震驚兩岸三地娛樂圈。出道多年的她，鏡頭前形象鮮明活潑開朗，對粉絲相當友好親切感滿滿，而她對其他藝人的粉絲亦相同對待。近日網上曝光了早年她錄製節目《中國好聲音》時的片段，眼見有粉絲在等待其他藝人，她則上前暖心慰問，真誠善良的舉動令不少網友相當感動。

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李玟離世消息，震驚兩岸三地娛樂圈。（李玟微博圖片）

在錄製《中國好聲音》時，CoCo在空餘時間遇上多位在等待其他藝人的粉絲，雖然不是自己粉絲，但她仍然好有愛，更暖心同粉絲們閒聊：「我覺得你們在等待你的偶像更辛苦呢。真的，你不知道他甚麼時候來，然後你可能看到他只有幾秒鐘，歌手沒有你們也沒有今天的地位，真的真的真的。永遠都要原諒，歌手（沒有時間陪歌迷）原諒他們，為他們着想，他們如果沒有時間陪你們，不要怪他們，真的不要怪他們。」

李玟曖心同粉絲閒。（影片截圖）

而CoCo眼見粉絲們等待時間長，沒有太多時間進食，她亦相當有愛心主動表示請大家吃東西：「我看到你們這群女生，我自己也是個女生，我自己心裡面會心疼，就是你們沒有吃東西，你要吃甚麼我趕快點下來。」人前人後都充滿愛，令不少網友看見後都大為感動，直言其是藝人的楷模。

人前人後都好有愛心。（影片截圖）

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