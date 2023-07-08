港姐終極面試丨郭珮文唔止一次遲到　激嬲陳嘉容︰落選唔關我事

《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（9日）播映最後一集。22位晉級準佳麗將繼續接受TVB總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核，成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等，今集將有4名參賽者會被淘汰，成功晉級的準佳麗將會出發越南拍攝外景。節目由陸浩明（6號）擔任主持。



今集將有4位準佳麗被淘汰！

志偉笑言有準佳麗答非所問。

除口才挑戰，22位準佳麗還接受了口才、化妝及Catwalk訓練。口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。化妝訓練則由有「大哥賢」之稱的著名化妝師雷淑賢擔任導師，大哥賢一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」

黃泳嘉緊張到爆喊。

其他準佳麗喊埋一份。

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Catwalk訓練則由名模陳嘉容擔任導師，嘉容對著一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭嘉容下令行到合格為止，嘉容更爆出一句：「記唔記腳踭落地先呀，我最後一次講架喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，「金毛」郭珮文（Juliana）因遲到激嬲嘉容，嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」完成以上三個訓練後，22位準佳麗將接受終極考驗決定邊個眾望所歸、有得留低！

擔任儀態Catwalk導師嘅陳嘉容原來係魔鬼教練，對住一班準佳麗完全唔會 心軟。

郭珮文遲到引發小風波。

曾志偉：好犀利，可以完全答咗另外一樣嘢！

另外，今集22位準佳麗亦會接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，除考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT外，為2023香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用ChatGPT心得。由ChatGPT得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」、「如何向外國人推介絲襪奶茶？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

陸浩明做司儀，一班準佳麗仲會以晚裝現身。

一班準佳麗仲會以晚裝現身。

點擊睇22位準佳麗近鏡照：