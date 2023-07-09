61歲馬景濤驚爆新戀情　年輕女粉絲公開認愛卻因一事惹網民狠批

現年61歲的馬景濤與第二任妻子，比他細21歲的內地女星吳佳尼於2017年離婚，回復單身至今6年，昨日 (8/7) 驚爆有新戀情。1名微博網名叫「邊牧波泥小pony」的女網民昨日曬出她與馬景濤的親密合照，官宣兩人的戀情。相中可見馬景濤摟著女方，兩人共同拿著一大束玫瑰花，女方公開向馬景濤剖白愛意寫道：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」疑似是由他的粉絲變成了正印女友。「#馬景濤 邊牧波泥小pony#」亦迅速登上微博熱搜榜，惹來網民熱烈討論。

年輕時的馬景濤相當俊俏。（劇照）

翻查記錄，馬景濤與該名「邊牧波泥小pony」女網民近年頻頻在網上互動，兩人多次在社交網上發文都標註對方，看來兩人關係密切。昨日女方突然高調曬愛公開戀情，可是她在文中嘲諷馬景濤的前妻不懂珍惜，就被網民批評她：「情商太低了」、「這麼一官宣，感覺兩人的眼光都不怎麼樣」、「不會說話可以不用說的」、「為什麼要拉踩別人？」、「別提情商了，連智商都沒有」。而這名小pony未幾就刪除了這個示愛帖子，至於男主角馬景濤則至今尚未回應，亦有網民懷疑純粹是炒作。