池美麗助貧困脊髓肌肉萎縮症學生圓追星夢　為人為到底全包開銷

鍾凱琪於無綫處境劇《愛回家之開心速遞》飾演「池美麗」一角而入屋，不過自2021年被劇組安排去日本打工後便「消失了」，只有一、兩次過鏡式劇情交待。鍾凱琪一直恨做TVB親生女，可惜自感「可能未夠能力」；至今仍是特約演員的她，正職是一位日語教師，並經常做義工幫助有需要人士，愛心無限。

「池美麗」鍾凱琪喺《愛回家》都消失咗近兩年。（IG@yukimi_chung）

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鍾凱琪日前現身山下智久新戲《看不見聽不見也愛你》的宣傳活動，一睹日本男神風采，原來此行是想幫一位患有脊髓肌肉萎縮症的學生Josy，一圓追星夢。鍾凱琪在IG撰寫長文透露為了今次入場花盡心思，並感激兩個月前剛被盼令破產的蕭定一幫忙。

鍾凱琪為患有脊髓肌肉萎縮症的學生Josy，一圓追星夢。（IG@yukimi_chung）

山下智久在戲中飾演失明人士，鍾凱琪表示電影令人更加理解殘障人士面對的困難：「對於我這個學生（Josy）來說，由於她要長時間使用抽痰機，根本不能外出到戲院睇戲，更不用說飛到日本見偶像。我了解她的心情，希望略盡一點綿力，為她送上一點溫暖。」鍾凱琪更表示追星也可以是進步的動力：「其實見完整了自己的生命，令平凡的生活多了一絲樂趣。看到Josy和她朋友的感謝貼文，我真的萬分感觸。」

鍾凱琪更為人為到底，包辦埋Josy的門票及交通費：「追星不是生活的必須品，雖然快樂但門票及交通等，也可能會帶給她們一定經濟負擔（Josy出門的交通費真好貴）。所以我決定傻人做到底，送佛送到西。一意孤行全包了她這次開銷。」鍾凱琪又說：「希望大家也在能力以內，為認識而有需要的人（包括傷健老弱人士）多一點關心。」

原來係獲蕭定一幫忙，好有心。（IG@yukimi_chung）

鍾凱琪出錢又出力，仲請埋學生食飯。（IG@yukimi_chung）

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Josy亦在IG選寫長文多謝鍾凱琪及蕭定一：「我比結婚更開心。我真係覺得自己係全宇宙最幸福嘅女人！」Josy透露她的抽痰機在沒有叉電的情況下，只能運作2小時，鍾凱琪更特地為她向爭取AC電：「佢知道我有經濟困難，不收學費。輪椅的士好貴，便主動資助我車費，還霸道地不準（准）我拒絕。見面會後老師更請晒我哋食飯，大家都過咗個好夢幻嘅晚上。」鍾凱琪的學生Josy出生不久即患上脊髓肌肉萎縮症，當時醫生預計她只得2歲壽命，Josy續說：「得到社會各界嘅支持，以及山P（山下智久）演藝作品嘅鼓勵，我先過到一個又一個『死期』。𠵱家嘅我係29歲嘅『人瑞』迷妹，喺HKU（香港大學）讀緊Master in English Studies（MAES）。」

Josy曾被醫生指只得2歲壽命，如今她已29歲，並在HKU讀Master，好勵志！加油！（IG@josy_chatonwheels）

鍾凱琪曾做大碼婚姻模特兒，透出仙氣！（IG/@yukimi_chung）