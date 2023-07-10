MC張天賦助手Yee Yee繼續周圍焫　話唔同Do姐合作係「討好前輩」

Yee Yee喺MC參加《造星》後，由會計師變身藝人管理，協助MC拍攝和剪接Cover和YouTube片，直到MC簽納華納後，其身份轉為助手兼歌迷會管理員。（IG圖片）

MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee去年在網上發表不少惹火言論，近日她再次在MC後援會嘅TG群組「發功」，除了前輩Do姐外，連兩位同門女歌手都成「攻擊」目標。

Do姐邀請了洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi去到不同國家拍攝旅行節目。（IG圖片）

有讀者向《香港01》報料指，有「賦二代」在群組討論MC點解冇份參與Do姐（鄭裕玲）拍攝嘅旅遊節目，Yee Yee 先係表示「佢冇乜興趣做呢啲啦」，有人估係因為MC對旅行興趣不大、亦有人估出埠拍節目會影響MC打機嘅me time ，但Yee Yee 就話「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」。其實MC出道只不過兩年多時間，同「前輩」合作機會多的是，就好似最近拍攝新戲《我談的那場戀愛》，無論係吳君如抑或鄧麗欣都係MC前輩，未知YeeYee 所指「討好嘅嘢」是什麼。

Yee Yee在TG解釋點解MC冇份同Do姐拍旅遊節目。 （讀者提供圖片）

做埋樂評人。（讀者提供圖片）

除了講「前輩」外，Yee Yee興「賦二代」齊齊聽電台訪問時，喺聽到Moon Tang（鄧凱文）新歌之後，在TG群組表示「好難頂 條女」、「把聲 好想剪佢脷根」、「其實廣東話moon定so小姐大穫啲」，之後再補多腳，指Moon廣東話咬字唔正，並問「條咪而家嘅潮流嚟㗎呢」 Yee Yee提到嘅so小姐，應該是與MC同公司嘅蘇麗珊，而Moon亦是華納旗下歌手。作為歌迷會管理員，Yee Yee似乎未有因去年惹火言論而收斂，而對於Yee Yee連環焫，《香港01》向華納查詢，有關方面表示「唔係事實嘅嘢 ，冇特別回應。」