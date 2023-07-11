港姐2023｜「靚絕電視城」注定冇得贏？　近五屆最美都未能奪冠

《香港小姐競選2023》最近進行得如火如荼，除了一連兩星期舉行「終極面試」外，昨日最後晉級總決賽的17位佳麗亦已會見傳媒。其實一眾佳麗當中，早已出現大熱名單，其中有「翻版范冰冰」、「靚絕電視城」之稱的王敏慈因為精緻的面孔，第一日現身已成熱捧對象！

王敏慈一出現已成大熱。（資料圖片）

雖然如此，不過翻查近五年資料，其實最靚反而奪冠機會大減，以下立即帶大家回顧！

4. 許子萱(Cecca Xu)（葉志明攝）

2022年港姐—許子萱

許子萱上年參賽憑住優雅的氣質加上火辣身材，一出場已被捧成大熱門，可惜最後輸給林鈺洧，只奪得亞軍。許子萱自從參選後，流言蜚語從沒少過，曾被傳不堪負評兼娛樂圈壓力大想退圈，又透露想請假進修MBA，似乎無心發展演藝事業。不過她接受訪問時否認此傳聞，並強調想專注幕前再諗請假進修。

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當年以陳聖瑜名字參選。（陳順禎攝）

2021年港姐—陳星妤

最近憑《一舞傾城》走紅的陳星妤（原名陳聖瑜），當初以KOL身分參加港姐，一早已經成為大熱門，最後三甲不入令人大跌眼鏡。不過金子去到哪都會發光，加入TVB短短時間已被王晶看中，在《一舞傾城》擔任重要角色，星途仲好過當屆冠軍宋宛穎。

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當年參選時的郭柏妍。（葉志明攝）

2020年港姐—郭柏妍

當屆的季軍，上年在TVB頒獎禮上奪得「飛躍進步女藝員」，更有份在大獲好評的劇集《下流上車族》擔任重要女配角，短短三年時間已成功入屋，郭柏妍絕對是TVB現時力捧的小花。

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王菲當年參賽時的泳裝。（資料圖片）

2019年港姐—王菲

王菲參加《2019年度香港小姐競選》而入行，當年奪得亞軍與「最上鏡小姐」兩個獎項，證明顏值絕對夠高，頭兩年主力出現在綜藝做嘉賓，也在加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，《刑偵日記》是她第一部正劇，近年愈來愈多拍劇機會，備受公司器重。

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2018年港姐—丁子田

2018年港姐季軍丁子田當年參選時係大熱門，最終屈居陳曉華及鄧卓殷之後，加入TVB後亦未見太多演出機會，最終未有再跟TVB續約。離開幕前工作後，丁子田轉行從事英國物業買賣，並與男友Paul拉埋天窗。