Lisa@BLACKPINK同世界首富兒子巴黎食飯　甜笑瞓膊頭態度極親密

韓國女團BLACKPINK日前受邀出席英國「2023 BST Hyde Park」演唱會，完成表演後，成員Lisa沒回韓國，反而被網友發現素顏現身巴黎街頭，日前又被拍到現身當地一間高級餐廳，身旁男伴大有來頭！

韓國女團BLACKPINK。 （Getty）

片段中，Lisa穿上一身黑底圓波點連身裙，她坐在露天座位，四處張望，神態輕鬆又自然。而坐在她身旁的是一位外籍男士，該男士身穿藍色T恤，兩人席間有說有笑，互動自然，Lisa期間被逗得仰頭大笑，可見被冧爆！之後Lisa舉機向後拍攝，該男士之後也扭頭舉機拍攝。而Lisa更將頭放在該男子肩膀上休息，關係極親密！

LISA。（IG@lirika.matoshi）

網友即翻出該男子資料，原來他是世界首富、國際奢侈品品牌LVMH總裁Bernard Arnault三子Frédéric Arnault，LVMH旗下品牌有LV、Dior、Celine、GIVENCHY、Fendi、BULGARI、TAG Heuer、Hublot、Rimowa，而Frédéric則是TAG Heuer執行長。翻查資料，Bernard Arnault身家今年身家達1920億美元，今年力壓美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克榮升首富，資產驚人。

Bernard Arnault三子Frédéric Arnault是BLACKPINK粉絲。（IG@frederic.arnault）

兩人火速傳出緋聞。有網友指Lisa果然是國際巨星，連男友都是同一個級別。一向以瀏海Look示人，不願露出額頭的Lisa日前出席BULGARI活動時破例露出額頭，網友笑指因為緋聞男友高身價，才令Lisa願意露額頭。

Lisa甜美又可愛。（IG@lalalalisa_m）

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