全民造星5｜決賽大量黃牛門票炒至$4600　連Kakit都要玩遊戲求飛

《全民造星V》決賽將在本周日舉行。（資料圖片）

《全民造星5》決賽將於周日（7月16日）舉行，表演嘉賓陣容包括有 姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋、張進翹、李炘頤、雲浩影、龔柯允、陳泳伽、邱彥筒及楊安妮之外，大會昨日公布評判由謝安琪、鄭保瑞導演、伍詠薇、音樂監製Edward Chan，以及大家都好想聽佢mean嘅花姐（黃慧君）。

carousell有賣家大量放售《造星V》門票，叫價由1900元起跳。(網上圖片)

雖然《造星5》入場門票沒有公開發售，但拍賣網已經有唔少人放飛，由圖片所見，有賣家持有至少50張門票，開價由1900至4600元；據悉，總決賽當晚，部分94強參賽者都會上台表演，但大會只預留了少量門票予10強參賽者，不過數量十分有限，甚至連各人的後援會亦沒有門票。

Kakit 於「觀眾投票20強民意排名」中得到第三名。（資料圖片）

Kakit為咗可以令家人睇到自己上台表演，參加贊助商嘅送票活動。

有份上台表演、止步20強嘅Kakit（鄧家杰）為咗可以得到門票，不惜參加贊助商嘅giveaway，在其IG留言表示「幫我屋企人見到我🥹一路以嚟獲得屋企人嘅支持先至可以行到20強，即使我放棄學業，0收入，佢哋都不顧一切支持我，所以真係好希望屋企人可以入場親眼睇到佢個仔表演。結果方才得知除了十強之外，原來主辦方係冇預備門票比參賽者，所以好想藉呢個機會比我屋企人睇能我企係台上面，希望令佢哋自豪！」而同樣係止步20強嘅Carson（李嘉俊）亦跟po留言表示「想搭單要多張」。Kakit留言獲3百多個讚好，不少網民更紛紛留言表示「抽到想讓比kakit屋企人」