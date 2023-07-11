So Ching疑再爆seed發文　因近日網絡流言指李盛林牧師消費阿Mo？

COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）於5月時宣布退團，退出後So Ching主力教跳舞，重回跳舞老師行列，而她教的班仍是每次開班都會爆滿，即使退團後大家仍然關心她的最新動向，人氣依舊。3月時她與前隊員Winka開了音樂會，在音樂會時她唱了《小心地滑》以抒發感情，今日（11日）她再度在社交平台發文以抒發感情。

陳泳伽（Winka）及蘇芷晴（So Ching）早前於九展Music Zone終舉辦了音樂會。(劉智源 攝)

近日網上有流言指李啟言（阿Mo）的爸爸李盛林牧師每星期發出代禱信都是「消費」阿Mo，有網民就指李盛林牧師一直用阿Mo的近況來消費：「你老豆日日怨埋班醫護，一時又話你用機械行到，一時又話你進展得好慢，一時又笑你話你張床先係舞台，連你膀胱都拎埋出黎講，不經不覺都你個老豆都消費左你一年。」

李盛林（左）2022年12月接受港台節目《舊日的足跡》主持人車淑梅訪問。（港台提供）

未知So Ching是否有留意到網上的流言，所以今日在社交平台發文說：「消費？」有可能她留意到流言欲為李盛林牧師平反一下。也許李盛林牧師只是想向大家交代一下阿Mo的近況而不是消費他，但So Ching真正的意義只有她才懂。

未知So Ching是否有留意到網上的流言，所以今日在社交平台發文說：「消費？」(ig@soching_nat)

So Ching的男友李啟言（阿Mo）於去年7月因為MIRROR的演唱會中受重傷至今，雖然早已經有傳So Ching因此而退團，但她仍然堅持到今年5月才作出選擇離團回到跳舞老師身份。