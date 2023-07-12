AK江𤒹生電台訪問自爆下年夏季搞戶外演唱會　唱歌路上曾經感迷茫

近日忙於宣傳新歌《Keep Rollin’》的江𤒹生就到電台接受訪問。(節目截圖)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）最近推出新歌《Keep Rollin’》，近日忙於宣傳新歌的他就到電台接受訪問。梁文禮指上《叱咤樂壇》的MIRROR成員都逃不過劇透命運，AK就笑著說：「睇吓你哋問咩啦，我好容易爆響口㗎。」



AK指自己好容易「爆響口」。(節目截圖)

謝茜嘉（嘉姐）第一句就已經幫生粉問了他們最想知道有關個人演唱會的問題，劈頭就問AK是否會在戶外舉辦個人演唱會，AK就說：「如果我下年個solo concert真係開的話，我自己係想戶外多啲，因為我都幻想如果真係有機會開到人生第一個演唱會嘅話，我係比較鍾意開戶外show多啲。」他說因為自己很喜歡大自然，所以很希望能開在戶外，希望到時天公造美讓他可以在一個好天氣下開首個個人演唱會。梁文禮亦立即趁機問會在什麼時候舉行，因為要天氣沒有太炎熱的時候就要4月或是10月，但AK就表示將會在下年的夏季發生，即是雨比較多的季節。

AK自爆下年夏季會在戶外舉辦個人演唱會。(陳順禎 攝)

之後AK又提到《Keep Rollin’》會是今年的首打歌，之後亦會有幾首歌等著推出，下一首推出的會是已經在拉闊音樂會表演過的《Blue Monkey》。在推出《Keep Rollin’》之前他已經有一年沒有推出新歌，也很久沒上過大型舞台，但誠意滿滿的他在拉闊音樂會中為大家帶來兩首新歌，令一眾的炒絲都充滿驚喜。

今次在《Keep Rollin’》中，愈能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起，特別是歌詞方面，完全道出了AK的心聲。

嘉姐問到AK在什麼時候開始想造這首歌，AK就坦承是去年年中到年底的時間開始有這個念頭：「因為嗰段時間就停工啦，好多時間自己喺屋企，好多時夜晚會自己同自己傾計。審視一吓呢幾年自己有啲咩做得好有啲咩做得唔好，然後有啲咩令到自己好唔開心，反而呢個係同自己傾得最多。」

，AK就坦承是去年年中到年底的時間開始有造《Keep Rollin’》這首歌的念頭。(梁碧玲攝)

AK講到自己今年已經是他入行的第5年，有很多東西都已經「失真」，與一入行的他看法上有不同，於是就不停問自己，很多人不停的給予自己意見，是否真的最好呢：「我開始諗，好多人會畀唔同嘅責罵又好，意見又好，善意嘅批評又好，你要自己過濾，或者有冇其他方法都可以完成到件事呢？我就會諗好多唔同嘅方法，到最後覺得，嗰件事個出發想法一定要來自自己，過濾咗之後覺得咁樣係對自己最好，你先可以有呢個決定。」

AK講到自己今年已經是他入行的第5年，有很多東西都已經「失真」。

AK說到以前很介意別人怎樣看自己：「有一段時間我好唔開心，我一直睇好多留言，好多唔同嘅反應啦，發現佢哋都好似唔係好鍾意喎，我做嘅音樂，可能唔係好符合到大眾喎，even連自己嘅粉絲層粉絲層可能唔係好想聽，就開始諗係唔係出咗咩問題呢？係咪我做嘅歌唔夠好呢，定係我唔適合做呢件事，我對自己開始有啲質疑。」漸漸地對自己失去信心，開始不敢唱歌，公司有一些唱歌表演的機會都會質疑是否找錯人，找其他會唱歌的兄弟會更好。

AK說到以前很介意別人怎樣看自己。(IG圖片）

至於提到之前被指「封咪」，當時的他因為正忙於拍新劇《冰上火花》，所以趁著這個機會，想清楚自己的方向，才重新出發。而他這一年自《信之卷》之後都沒有推出新歌，或多或少都這個原因有關，即使公司已經安排好推出新歌，他都希望先專心拍劇。公司又指若推遲出新歌會在頒獎禮上有影響，AK則說：「我對嗰件事，而家睇得冇咁重同埋我覺得冇咁執著。」

AK否認封咪。（胡凱欣攝）

AK在歌唱路上感到迷茫：「我同公司講，我搵唔到一個方向去做，我唔知乜嘢嘅歌路啱我，我做音樂先適合我？我唱咩歌我諗唔到啊。」但其實AK仍然覺得自己有很多瑕疵：「唱功上未fullfill到個需要，只係個energy去得到，咁我就會係度諗自己，我就會成日loop唱得唔好嘅死胡同，愈嚟愈冇信心。」

AK在歌唱路上感到迷茫。(陳順禎 攝)

嘉姐問到是甚麼留言「篤」中了他，AK就說：「Overall睇大部份嘅留言都會覺得仲係有瑕疵，然後我就會好執著大家講嘅瑕疵位，我就會係咁去睇，睇得多聽得多之後就會質疑自己，我係咪係唔係好適合唱呢？都第三四年，進步好似唔係好大，都仲係好多瑕疵。我就開始愈嚟愈質疑自己，係唔係唱歌喺我星途上最唔應該發展嘅嘢呢？」最後改變AK的就是今年年初他重新找了一位唱歌老師教他唱歌，Guddy對他的鼓勵讓他重新找回唱歌的樂趣。

嘉姐問到是甚麼留言「篤」中了AK？(節目截圖)

對於拉闊邀請他與陳蕾及陳卓賢（Ian）一起舉辦音樂會，他自問有點嚇到，當時的他亦感到很大的壓力，亦曾經質疑過真的是他：「呢個組合係我、陳蕾同Ian，咁Ian同陳蕾唱得就唔洗講㗎啦，咁呢個組合上面有埋我？」另一方面AK就十分興奮，因為終於有自己的拉闊音樂會，他自言要好好珍惜這個機會，希望藉著這個音樂會讓自己重新出發。

對於拉闊邀請AK與陳蕾及陳卓賢（Ian）一起舉辦音樂會，他自問有點嚇到。（梁碧玲 攝）

在他知道有機會登上拉闊舞台後，他立即向徐浩（Terry）表示自己想做一首跳舞歌，因為dancer出身的他出道5年，仍然未有一首個人的跳舞歌曲，所以就向Terry表示希望：「今年拉闊出嚟嘅第一首歌就係一隻自己全新嘅跳舞歌。」所以就成就了《Keep Rollin’》的誕生。

AK知道有機會登上拉闊舞台後，他立即向徐浩（Terry）表示自己想做一首跳舞歌。

而AK唱歌的「死穴」，他就說自己慢慢在調適中，會用「紅毛泥」把死穴封了。而拉闊音樂會中他就說《三個字》彈結他是最緊張的一部分，當日表演並不是自己練習時最好的表現，但以前的他一有失誤就會在台下氣自己，可能就智影響之後的表現，但當時他很快就調整到自己。AK換了個方式對自己說：「因為我嗰段時間真係用咗最大嘅努力去練。」雖然結果不似預期，但他知道自己已經盡了力，希望下次會比今次做得更好，有更多的進步空間。