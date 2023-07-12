黃子佼涉強拍裸照被提告　「小紅老師」爆有受害人因NONO性侵輕生

台灣#MeToo事件持續延燒，繼黃子佼後，又爆出炎亞綸、黑人（陳建州）及NONO（陳宣裕）的性醜聞。早前一名網民爆17歲那年遭台灣演藝圈前輩在車上強吻及要求拍裸照，黃子佼隨後承認是當事人，拍片道歉之餘，更毀滅式爆料大小S、范曉萱、阿雅等人吸毒，嘲諷吳宗憲私人感情混亂、欠錢不還等，還傳出他自殘送醫的消息。今日（12日）有消息指，有民眾看不過眼黃子佼所作所為，決定向台北地檢署舉報，而北檢也亦已正式立案調查，將他列為案中被告。

黃子佼被爆性醜聞後，傳出自殘送醫消息，今日被北檢提告。（黃子佼facebook）

黃子佼太太孟耿如受老公的性醜聞風波影響，全面暫停演藝工作。（Facebook@孟耿如）

另外，NONO被爆曾向多位女士性騷擾，其中一位受害人、網紅「小紅老師」早前已到法院提告NONO性騷、性侵未遂、性侵未成年等5項罪名，今日「小紅老師」Anissa透露有受害者甚至為此輕生，幸好及時發現救回性命，但腦中仍有血塊，她曾陪伴對方3小時，就怕隨時崩潰。她希望對方能繼續堅強，與NONO官司做長期抗爭，同時向所有受害者喊話：「請用力呼喊我，現在不怕了，要走司法，我們來吧！」

NONO被控五項罪名。（網上圖片）

網紅「小紅老師 」Anissa靚相：

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