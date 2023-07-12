Toyz被爆偷食人妻　起底新歡中俄混血辣模天使面孔魔鬼身材惹羨慕

Toyz（劉偉健）以贏得電競世界性賽事而聞名，其後加入電競隊時與老闆鍾培生爆出合約糾紛，早前兩人更進行了拳賽。近年Toyz移居台灣生活，不過言行舉止就十分出位，曾被爆出與朋友對賭時出千，之後又被台灣指控販賣毒品，最後罪成獲輕判。今日 (12/7) Toyz就被雜誌爆料指他在6月中與一名混血模特兒手拖手甜蜜逛街，態度親暱。事後Toyz回應表示兩人只是在拍片，不過背後的關係其實錯綜複雜。該名模特兒竟是人妻兼人母，且被火速起底。

鍾培生約戰Toyz台北拳賽喺聽日開打。（林迅景攝）

該名混血人妻模特兒是榕榕子，原名古容榕，她的IG有13.9萬人追蹤。榕榕子是中俄混血，五官精緻有如洋娃娃，豐滿誘人的身材也足以讓人噴鼻血，完全是魔鬼天使混合體。已是人妻兼生了小朋友的榕榕子日前的訪問中，竟透露自己是單身狀態，她又表示自己很重感覺，和另外一半獨處時，對方的一舉一動都可以撩起她的慾火，看到對方就很餓，腦袋充滿各種連結的畫面，言論相當大膽。

有指榕榕子是人妻兼人母。(ig圖片)

有傳她為了Toyz不惜拋夫棄子，背夫偷情，且拒絕與丈夫溝通、不肯處理夫妻問題，同時她卻與Toyz繼續打得火熱。榕榕子的老公向傳媒表示正在協議離婚，對於老婆的出軌行為感到憤怒。

榕榕子昨（11）日深夜也在IG出post寫道：「近期家裡有事，可能要暫停這兩周的工作，暫時也不會安排新的工作，訊息可能也不太會回，希望大家體諒」雖然她未有對此事多加解釋，但不禁令人聯想到與她背夫偷食Toyz事件有關。

榕榕子於IG發文。(IG截圖)

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