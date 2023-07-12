蔚雨芯親吻張振朗自封「骨痺CP」：平時拍拖講嘢唔會咁肉麻

TVB劇《靈戲逼人》連續兩晚劇情都集中突顯李日朗飾演Eric的渣男面，之前公開指責Ivan（張振朗飾）抄歌的Eric，原來自己才是抄歌之人；Eric有次趁Karen（蔚雨芯飾）與Ivan吵架喝醉之際與女方發生關係，並因而偷聽到Ivan新作並動了盜用念頭，Eric更欲趁Karen與Ivan冷戰再度乘虛而入，除當著Ivan臉捉Karen手仔，更連環出言挑釁：「你諗住打我？你繼續吖！兩邊臉可以揀喎」，句句有骨之餘亦面目可憎。

談到劇中與振朗有唔少kiss場口，Rainky笑指拍時「紅都面晒」，因為好多人望住。

蔚雨芯（Rainky）飾演的Karen出場後一直是焦點，Rainky受訪時指是次角色有突破，並笑言最不習慣是「耍肉麻」：「今次終於可以拍好sweet嘅場口，但我平時拍拖唔會講啲咁肉麻嘅嘢，因為我骨子裏係男仔頭；但原來做骨痺情侶都幾好玩，喺現場有忍唔住爆笑。」Rainky指與「女鬼」龔嘉欣有不少對手戲，由於要配合後期製作，拍攝時需花時間等埋位，但看到成果後感到很值得：「尤其嘉欣企車頂嗰幕，真係估唔到可以咁拍，我覺得好得意，好多謝Simon畀我試今次個角色。」並大讚嘉欣「話喊就喊」：「佢啲眼淚一嚟就好似鑽石係咁跌落嚟。」

李日朗演渣男獲讚入型入格。

蔚雨芯出名身材好。

談到與張振朗有Kiss戲，Rainky笑指很尷尬：「因為我少接觸呢類戲，拍時搞到我面都紅埋，因為現場有好多人望住我kiss。振朗好好，喺現場會take care好多嘢，有佢喺度會淡定啲，真係『阿朗喺大廳，咩都唔使驚』。」至於與李日朗的床上戲，Rainky坦言更是緊張：「一來係床戲、二來又要驚走光各樣，阿Don好好，佢有教我點就位會冇咁尷尬。」

Rainky話最緊張自己演出自唔自然，同埋佢笑指自己現實中絕不會借酒澆愁。

Rainky大讚的龔嘉欣飛上車頂坐順風車回家一幕網民亦甚為受落，大讚有新意；雖然該幕配以詹天文（Windy飾）主唱的插曲《白金升降機》感覺輕鬆愉快，但實質拍攝相當大陣仗，由嘉欣疾走街頭追車、到跳上車頂、到愉快夜遊再到平安返家、短短2分鐘戲拍了足足兩晚通宵，嘉欣受訪時透露單是街頭喪跑已跑足四小時，並謂由跳上車頂一刻開始，整個場口劇組都要求吊威也確保安全，嘉欣說：「監製同導演有幫我安排替身，因為佢哋話跳上車嗰吓太危險；其他大部分都係我自己企喺車頂度拍，劇組話呢幕要實拍係想出嚟效果逼真同好睇。」嘉欣又指由於行車穩定性影響演員及替身安全，故連揸車的司機也由特技指導擔任，嘉欣續指：「其實嗰兩晚通宵，好多時間都用咗嚟Set位同搞威也，仲出動埋航拍希望拍多啲靚景畀觀眾睇，劇組製作好用心。」嘉欣笑言自己也是首次以如此特別方式看夜景，感覺特別自由愉快涼爽，並笑言很難忘：「知道有呢場戲時，開頭係興奮嘅，但係到拍攝時都真係有啲驚，因為始終架車係喺行駛途中，轉彎時都驚會跌，要紮馬。拍嗰時係夏天，真係好熱，喺車頂上邊好涼爽，可以乘機抖涼。」