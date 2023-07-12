東張西望｜內地女嫁金融港男預做幸福少奶　老公失蹤攜子瞓後樓梯

鄭小姐曾經有過一段婚姻，離婚過幾個月認識梁先生，拍拖一個月就發現自己懷孕，二人於2018年在內地結婚。當時由於信任，所以一直都冇幫仔仔申請香港出世紙，而鄭小姐亦都冇任何單程證。（TVB截圖）

「報東張」似乎已經成為苦主常態，今晚（12日）《東張西望》最新一集就講到，苦主鄭小姐2018年同港人梁先生開始拍拖，一個月後發現懷孕，於是同年內地登記結婚。梁太透露懷孕之後冇辦法外出工作，老公每個月都有畀3至4萬家用；婚後一家三口於內地定居，梁先生每日放工之後都會幫手照顧小朋友，周末亦會全家出去玩。

試過來港後上門搵老公，搞到要報警「爆門」。（TVB截圖）

尋夫不果，梁太唯有同埋仔仔瞓後樓梯。（TVB截圖）

不過自從疫情爆發之後，本身從事金融業嘅梁先生生意一落千仗，仲搞到欠債累累，梁太開始同老公失聯，去年7月，梁太帶埋仔仔由內地來港尋夫，當時梁生承諾每個月會畀5千元作為仔仔學費同家用，但當梁太返回內地之後一個月，梁生反問她取一千元，繼而失蹤。通關後，梁太多次來港尋夫，但每次都只會發現單位重門深鎖，而佢同仔仔只好在梯間露宿。

次次嚟香港都係露宿後樓梯。（TVB截圖）

其實梁太亦都有試過搵過梁生屋企人，但對方不太理睬她，仲不停話自己都無能為力。而梁生妹夫接受《東張》電話訪問時亦講同一番說話：「我哋自己都有家庭，點幫佢？佢係生係死都冇人知，屋企人都已經唔想同佢有聯繫。」妹夫更表示梁先生連爸爸的棺材本都不放過，而由於梁先生欠落一身債，家人多次受到騷擾，最後被迫搬走。

梁先生婚後曾經每月畀3、4萬家用，直到疫情爆發後，因為生意失敗，梁太自此不斷來港尋夫。（TVB截圖）

梁太如今只想梁生可以負責任，她說：「其實不後悔，因為我老公以前對我真的太好了，就是全世界都會騙你，而他不會騙你那種。現在是……他是小孩的爸爸，兩個人能過就過，愛其實幾乎沒有多少，更多的是會有恨。」