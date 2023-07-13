獎門人｜周日大戰《全民造星5》決賽　出動朱智賢瘋狂噴奶

7月16日是《開心無敵獎門人》一周年，亦是《全民造星5》決賽，無綫當晚將播出特備節目《獎門人Happy Summer感謝祭》硬撼友台。 今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《濠玩夏水禮》，由「好玩隊」的陸浩明、朱智賢、楊潮凱、黃婉恩、關楓馨及何浩文，對戰「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、蘇韻姿、邵初、阮兒、周志康及陳婉衡。一眾主持今集以動漫《櫻桃小丸子》造型現身，非常吸睛。

Super～。

節目首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，Bob+周志康、何浩文+林秀怡兩組挑戰雙人傳紫菜「極速傳說」，默契十足的Bob+周志康傳紫菜速度驚人，睇到全場嘩嘩聲，就連冇晒紫菜都啜唔停，場面搞笑。至於林秀怡則表現猴擒，Chur爆何浩文瘋狂啜，就連裝紫菜個膠兜都不放過，搞到何浩文虛脫倒地。

阿Bob獲太太、仔女到場支持。

今集兩大經典遊戲重現，分別是「開心無敵Short Short哋」和「開心無敵啖啖奶」。在「開心無敵Short Short哋」中，Bob與邵初上陣咬魚肉腸，由於Bob嫂和仔女均在錄影現場，Bob搞笑地叫他們合上眼唔好睇。之後Bob與周志康上場時玩到超激，周志康更不小心咬損Bob嘴唇搞到見紅。至於被獎門人譽為自己最愛經典遊戲之一的「開心無敵啖啖奶」，雖然場面混亂，但笑料十足。遊戲玩法是，每隊每輪派出一名隊員，以靠估方式估中「敵方」哪位隊員口中沒有牛奶便能勝出，否則便要慘受噴奶之刑。

Bob被咬爆嘴唇見紅。

率先出場靠估的朱智賢，因估錯遭阿Bob瘋狂噴奶，向來玩得的她事後一臉牛奶地笑言：「我未試過用鼻飲牛奶架，入咗鼻哥窿呀！」之後輪到阿Bob估錯朱智賢時，朱智賢即抓緊報仇機會，吸完大啖氣後近距離以牛奶瘋狂噴射阿Bob，有些更噴進了阿Bob口中，畫面瘋狂。遊戲另一搞笑位是，黑氣纏身的阿Bob，因連環估錯總共受到五次「牛奶洗禮」，而且洗禮方式更是各適其適。最後的「開心無敵彈遮遮」中，大家亂噏廿四狂放笑彈，朱智賢回答泰文題時，更自爆曾被誤會是「Lady Boy」(即人妖)。