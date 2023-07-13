愛回家｜池美麗日本幫襯出租男朋友　公開甜蜜拍拖過程及項目收費

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演池美麗一角的鍾凱琪 (Kitty)，靠該角色入屋而為人熟悉。雖然她近月已沒有參與該劇的演出，但她仍有於IG更新近況跟大家見面。Kitty日前就post了她在日本幫襯當地出租男友的影片，分享了是次經驗。

出演池美麗一角而成功入屋的鍾凱琪（Kitty），肥妹仔形象深入民心！（IG/@yukimi_chung）

Kitty的短片題為「池袋一日遊with出租男朋友」並分上下兩集。Kitty與出租男朋友去了陽光水族館、影貼紙相、兩人更手拖手行街，令她很有拍拖的感覺。兩人一起在芭菲咖啡店食甜品時，出租男朋友又細心地餵Kitty食芭菲，雖然餵食服務需要額外收費，但Kitty依然冧爆。

鍾凱琪與日本出租男朋友拍拖遊池袋。(ig截圖)

Kitty在第一個Post留言寫道：「好記得初初學日文時，老師問我們學完日文有咩目標。禾就大大聲了句『禾要去牛朗店』，那些年，年少無知勇字當頭。從動漫及日劇中看到牛郎及出租男友這些職業實在好特別，真係好想體驗吓。（所以我長大後真係去了，哈哈。）坐言起行，畀錢看牛。久而久之當我決定要拍片，我覺得真係要拍一吓畀你哋睇。（好難得願意找到一個肯上鏡的出租男友）體驗到浪漫的池袋一天遊，水族館，拍大頭貼，還有吃巴菲，其實等待佢出現嘅時候，真係好驚（我怕貨不對辦）。大家睇我的照片都知道，網絡相片不能盡信，世上照騙何其多，如果出來的是...我還要不要繼續拍攝計劃？今次第一次嘗試用日文去採訪，了解到更多出租男友工作上的喜與樂，及這行業的辛酸，有機會都很想分享給大家。」

一齊影貼紙相。(ig圖片)

鍾凱琪在第二個Post內透露：「今次出租男友體驗，我個人覺得還可以，如果租的男友再靚仔少少就更好，哈哈。（我第一次租那個最正）這次始終對方年紀比較小，感覺有點兒姐姐帶著細佬的感覺。我年齡上應該未去到大媽啩？話說訪問這位出租男友內容中，他提及到有很多牛郎都會兼職做出租男友。（而且有些是在晚上）我有問到客戶是否多數都是大媽，原來也會有些年輕辣妹。整體來說，出租男友性價比還可以，如果旅行期間真的無聊都可以考慮吓。至於牛郎店我下次看看有沒有機會拍。這幾日非常多謝大家的支持。你們每一個心心，每一個留言我都有睇。」

池美麗獲牛郎餵食芭菲。(ig圖片)

Kitty在她的第二個post留言寫道：「今次出租男友體驗，我個人覺得還可以。如果租的男友再靚仔少少就更好哈哈。（我第一次租那個最正🤣🤣）這次始終對方年紀比較小，感覺有點兒姐姐帶著細佬的感覺。🙈我年齡上應該未去到大媽掛🥶 話說訪問這位出租男友內容中。他提及到有很多牛郎都會兼職做出租男友。（而且有些是在晚上😎）我有問到客戶是否多數都是大媽。原來也會有些年輕辣妹去😂 整體來說出租男友性價比還可以。如果旅行期間真的無聊都可以考慮下。」她又預告下次看看有沒有機會拍牛郎店。Kitty今次幫襯的出租男朋友跟她約會時並沒有除下口罩，不過她就公開了對方的官方個人資料照片，讓大家看看該名出租男朋友的樣子。