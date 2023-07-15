王祖賢獨自行超市身形圓潤難掩氣質　粉絲求合照慘遭拒絕

現年56歲的王祖賢當年憑《倩女幽魂》中「聶小倩」一角靚絕影壇，她在淡出幕前後移居加拿大生活，潛心修佛，網上不時流出她參加法會的照片。日前有網民在多倫多超市偶遇王祖賢，並曬出多張王祖賢的照片，寫道：「真人比我矮一點點，女神啊，我是第一個認出她的，和我說了各種好多話啊，我一邊激動得流淚一邊給她說『我是看著你的電影長大的』， 她還安慰我祝福我，我也趕緊祝福了女神。我說『女神姐姐這麼多年了還是很好看』，她說『你也很好看很漂亮啊！』我問她『你應該是在溫哥華的啊？』她說『今天剛到多倫多。』」

王祖賢潛心修佛。（影片截圖）

一身Casual look的王祖賢獨自行超市。（微博圖片）

相中所見，一身Casual look的王祖賢獨自行超市，雖然打扮低調，身形亦略顯圓潤，但仍難掩出眾氣質。該網民透露曾要求合照，但就被王祖賢婉拒：「我說『女神姐姐我們能合影嗎？』她說『阿彌陀佛，已經很多年不合影了，謝謝。』️她叫我不要告訴別人她是王，聊完後我就不敢打擾姐姐，超級開心，所以自己拍了幾張留個紀念，不打擾女神。」王祖賢自從息影後定居加拿大溫哥華修佛，過着深居簡出的生活，雖然無數影迷都期待女神復出，但她就直言很享受現時的生活，不會重返幕前。