張兆輝為囡囡慶祝19歲生日　愈大愈靚同鍾嘉欣撞樣拍廣告星味十足

現年60歲的張兆輝與太太郭碧妍育有一對子女，細女張卓姿（Twiggy）昨日（14日）迎來19歲生日，一向好錫囡囡的張兆輝專程帶女兒到澳門慶生，他上載了一段影片，並寫道：「我的寶貝珠，祝你生日快樂！今次帶你去澳門慶祝你的19歲生日，祝️你的成長路上總是遇到美好人和事。」



張兆輝為囡囡慶祝19歲生日。（影片截圖）

片中所見，張兆輝特別Book了餐廳同酒店套房，為Twiggy慶祝生日，Twiggy箍實爸爸手臂合照，兩父女對着鏡頭甜笑，相當溫馨，網民紛紛留言大讚：「爸爸帥氣，女兒漂亮」、「小公主好美」，亦有不少人指Twiggy與鍾嘉欣十分相似：「第一眼以為是鍾嘉欣」、「太像鍾嘉欣了吧」！

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張兆輝過往亦不時分享家庭照，遺傳了父母優良基因的Twiggy眼大大、鼻高高，樣貌十分標緻，笑容甜美，更有網民大讚她似足李嘉欣及鍾嘉欣混合體，愈大愈靚女！已經亭亭玉立的Twiggy與爸爸感情亦十分好，兩父女經常一起去食大餐，又玩拖手互動，感情深厚。Twiggy不但外形出眾，成績亦相當好，她曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在英國修讀攝影課程，而Twiggy亦曾做Model拍廣告，面對鏡頭毫不怯場，可塑性極高！

Twiggy曾做Model拍廣告。（IG圖片）