雯雯控訴遭冒認誣蔑抹黑人格　一句話惹網民擔心患產前抑鬱做傻事

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，令全城嘩然。同時，她又宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制，收取每人$50月費，為應付生計可謂想盡辦法撲水。她已清空了舊IG帳號，新IG帳號目前有195 Followers，即已獲得會費港幣$9750。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

日前 (13/7) 雯雯被指為了宣傳新IG吸納更多粉絲成為月費會員，竟亂入富二代兼網紅Sean Lam的直播中，瘋狂爆料，內容震撼，包括提議自己可以做代母，以及人奶餵老公等，令人咋舌。事後雯雯就發文澄清在Sean Lam直播中留言的根本不是自己，是有人利用與她名字差不多的帳號說話：「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家，我個Account係ugly_mama，嗰個好明顯係Ugly___mama，3條線。我都唔再多講，總之得啖笑！」

雯雯被指亂入Sean Lam的直播間。(ig截圖)

雖然雯雯已作出了澄清，然而仍有不少人相信當晚在直播間爆料的是她本人，令她大感無奈和困擾。她今日凌晨於IG story出post寫道：「到今日為止都好似 依然係事實咁 我又可以點? 過去發生咁多事，都可以頂得住 但係今次呢件事真係關乎人格 我又可以點做 感覺好似逼近 (緊) 我去死咁 但係明明我唔識佢哋」控訴今次遭人冒認，兼被誣衊抹黑一事。

雯雯又宣洩了她近日的情緒和感受表示：「對住 真係好攰好攰 好似透唔到氣 我就嚟撐唔住 但呢一刻我究竟可以 就嚟窒息咁 點樣做？」令不少網民擔心她在種種壓力下，隨時會患上產前抑鬱，怕她會想不開做傻事。

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