香港小姐2023｜王敏慈show off彈古箏成焦點　郭珮文畫Tee擺檔

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿，以及兩位師姐謝嘉怡、梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝；11號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚7點及9點的《娛樂新聞報道》，及晚上11點的《娛樂頭條》內播出。



王敏慈彈古爭贏盡焦點。

第三日外景拍攝，16位佳麗分成四組、於傍晚開始聚集於會安古城進行「人氣競賽」，透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的Tee恤及廣東歌，將香港文化宣揚至越南。四組佳麗分別為：2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、8號姜依宁（Jenny）及12號梁晶晶（Nicole）組成的「雞蛋仔」小組；6號胡睿涵（Hanna）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及17號王敏慈（Lovelle）組成的Busking小組；4號王怡然（Lynn）、9號潘明璇（Michelle）、14號陳怡名（Zora）及16號郭珮文（Juliana）組成的「HK Tee」小組；與及1號吳詠婷（Anna）、5號梁倩淇（Debbie）、7號毛志琛（Viktoria）及10號陳霈錤（Hera）組成的「紅豆冰」小組。

「HK Tee」小組好受歡迎。

四組佳麗一大早已為傍晚的人氣競賽作準備，當中「Busking」小組即時為獻唱歌曲編曲及排練簡單舞步，並派出王敏慈彈古箏作為特別武器；至於「HK Tee」除了透過畫畫比賽，找出了組內「美術擔當」郭珮文為Tee恤進行繪圖，更揀選了青馬大橋及IFC四大別具香港特色的地標畫進Tee內，別具心思。16位佳麗連休息期間也沒有偷懶，個個埋頭苦練越南話，希望透過語言讓越南人認識更多香港文化。

Michelle大晒語言天份。

佳麗鬥晒語言天分

到了正式競賽，四組佳麗極有人氣，每個攤位均擠滿人潮，除了當地人，還有來自韓國、日本、西班牙、德國、英國及香港多個地方的旅客；一眾佳麗除大晒流利英語、普通語、廣東話及「有限度」越南話外，還有西班牙文等不同語言，完全符合國際親善大使條件。

四組之中，以Busking小組氣氛最為熱鬧，先後獻唱《甜蜜蜜》、《眼淺》、《上海灘》、《初戀》等不同經典歌曲，吸引大量人潮圍觀兼拿出手機拍片，更有圍觀者自薦加入演唱。表演期間，王敏慈除了憑一手好琴藝贏盡焦點，獻唱《甜蜜蜜》時聲線更有幾分鄧麗君影子，歌喉不俗。莊子璇則是小組的「氣氛擔當」，零怯場的她表演期間keep住與現場觀眾溝通互動，成功炒熱氣氛。

「紅豆冰」小組備戰情況

事後四人接受泉叔訪問時，坦言沒想過氣氛如此熱鬧，陳曉彤坦言整個過程雖然辛苦，但相當值得：「因為好體驗到團隊精神，同埋真係好似開緊演唱會咁，完全唔夠喉。」王敏慈則指很榮幸能透過競賽，將中國傳統文化展示給外國人。另一組人氣能與Busking小組匹敵的，則是「HK Tee」小組；該組佳麗因貨品一早沽清「提早收工」，認真厲害。

事後四人受訪時，以不斷高呼「好攰」的陳怡名最搞笑，事緣所有Tee均是即場由佳麗親自印上圖案，整個過程十分考驗手力，難怪陳怡名事後大呻手軟。另外兩組亦成功將所有美食送出，四個小組可謂各有魅力。

氣氛好熱鬧。

姜依宁成「影相擔當」

除了「美術擔當」郭珮文、「古箏擔當」王敏慈、「氣氛擔當」莊子璇，是日還誕生了「影相擔當」姜依宁，姜依宁在小組售賣雞蛋仔時，負責於客人等候期間與各人拍照留念，由於體態美及甜美兼備，結果相當受歡迎，形成拍照人潮。

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