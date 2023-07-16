全民造星5得獎名單丨Lyman大熱奪冠　KC同分但屈居亞軍

ViuTV真人選秀節目《全民造星5》今晚（16日）在九展舉行總決賽，被爆出黑歷史的魏念恩(Nathan)，由大熱變負評王，在賽前半小時宣布退出，由餘下九強進行大對決，競逐冠亞季軍。

評判分數由KC和Tsoul均以70分奪第一位，但加上網上投票Lyman和KC同分，但最後由Lyman奪得冠軍，KC屈居亞軍，季軍則是亨仔。

姜濤擔任壓軸表演嘉賓。（電視截圖）

節目一開始，回顧《造星5》的片段。（電視截圖）

節目一開始，回顧《造星5》的片段，但十強介紹仍有Nathan的特寫，而導師陳蕾和韋羅莎打頭陣獻唱《凡星》。

導師陳蕾和韋羅莎打頭陣獻唱《凡星》。

陳健安亦是表演嘉賓之一。（梁碧玲攝）

王鋒是第一位參賽者出場，與Marf邱彥筒跳唱《Monalisa》&《Questions》，炒熱舞台。Marf演出後笑王鋒是「直男」戇直男好勤力，值得更多支持。而Phoebus吳啟洋和Snoopy做表演嘉賓，但一開口便被網民指「甩音」、「走音」、「唔入咪」，但勝在跳舞跳得好正，現場粉絲仍歡呼聲四起。

王鋒與Marf邱彥筒跳唱《Monalisa》&《Questions》

Snoopy和Phoebus吳啟洋合唱《Questions》

Taco 和Fatboy肥仔合唱《Uncle》

Lyman與Alina跳唱《City of Stars》和《Another Day of Sun》。

亨仔與Winka 陳泳伽合唱《手心的薔薇》。

Tsoul與Lokman楊樂文跳唱《INDUSTRY BABY》。

+ 1

希晉和Cloud雲浩影合唱《厭惡物圖鑑》

Ash 與Karen龔柯允合唱《我們的愛》

KC 和 Win Win跳唱《Wake it up》

經過第一輪比賽結束後，Tsoul在評判分數中 以43分領先，Snoopy和Taco同是26分包尾。而觀眾投票則由Lyman由頭帶到尾。

第二輪獨唱表演：