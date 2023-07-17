張致恒終出面護妻　唔排除起訴網民冒充老婆雯雯留不雅言論

張致恒（Steven）及老婆區燕雯（雯雯）去年開始不停傳出離婚的消息，以致被戲稱為「離婚KOL」，而雯雯日前就自爆懷有第四胎，並且腹中胎兒快將出生。上星期有指「雯雯」突然直闖富二代兼網紅Sean Lam的直播，而且語出驚人。雯雯在報道出街後已經社交平台發文澄清在Sean Lam直播中留言的不是自己，有人利用與她名字差不多的帳號說話。

張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

今日（17日）Steven便在社交平台發文提及上星期這場直播：「近日喺某一個直播中出現了一個冒認我老婆ig的情況，呢一個人講嘅說話極度不雅，甚至乎影響我老婆的人格，現在透過律師朋友的意見了解事情，唔排除會進行法律起訴！」Steven出面護妻，終於不再「廢」，但網絡上要起訴網民又真的能夠做到嗎？

Steven出面護妻，終於不再「廢」。(ig@stevencheung)

上星期（13日）「雯雯」闖網紅Sean Lam的直播，宣傳自己新IG及瘋狂爆料，「雯雯」又與網民互動，留言表示：「數錢數到手軟」、「你地俾＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要俾＄100 」、「其實我做代母得唔得？」等大膽言論。之後又自認是「噴泉」，更聲稱：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，內容令人咋舌。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)