香港小姐2023｜黃泳嘉為自稱Single mom解畫：唔知廣東話有冇呢句

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝；11號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。



（右起）1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）

第四日外景行程緊密，16位佳麗除在下塌酒店打高爾夫球外，還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝，穿長裙上陣的佳麗，在稻田美景及磚屋中大擺型格甫，其中6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）及8號姜依宁（Jenny）因身形高䠷，被封「硬照三人組」，不過三人應泉叔要求在攝影機前面扮酷時卻笑作一團，場面搞笑。

（左起）梁凱晴、黎諾懿、謝嘉怡

呻佳麗英文名太艱深

是次外景拍攝特別之處，是除了密集性相處令佳麗變得更親密，黎諾懿對佳麗的貼心照顧，亦令佳麗多了共同話題。15號莊子璇（Hilary）便向泉叔透露，對於黎諾懿真人與鏡頭前一樣搞笑大感驚喜：「佢成日講爛Gag，都幾搞笑，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」3號鄧凱文（Eris）及Viktoria等則輪流大爆黎諾懿暖心行為，Eris說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」Viktoria說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，叫女助手幫我搽。」

（左起）15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）、14號陳怡名（Zora）

除了貼心，第一天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿更獲封「記憶小王子」，對此他笑言有秘訣，並「撒嬌」指今屆佳麗英文名太艱深：「其實我記得晒係靠出貓不斷問人架咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又Zora、又Eris、又 Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛。」諾懿與嘉怡及凱晴更應泉叔要求在鏡頭面前大晒越南話，由於發音灰 諧，效果相當有趣，萬勿錯過。

黃泳嘉（Jessica）接受娛樂新聞台泉叔訪問時，首度開腔回應「Single Mom」自我介紹事件。

至於因在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」惹揣測的2號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台首度開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」Jessica還自爆自己的手袋是百寶袋：「我會帶好多食物、膠布、紙巾、毛巾等等咩都有，如果有人有嘢要，我一定有喺手，所以好似媽咪咁。」

「你最Like的心水佳麗」投票活動首周投票走勢。

另無綫官網上周一開始進行的《 2023香港小姐競選 》「你最Like的心水佳麗」投票活動，今午公布首周投票結果，暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16號郭珮文（Juliana）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及12號梁晶晶（Nicole）。

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