港姐2023｜16位佳麗泳裝曝光　王怡然馬甲線搶鏡郭珮文盡騷Quali

《2023香港小姐競選》16位候選佳麗早前在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡（Lisa）及梁凱晴（Carina）帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，並在酒店內進行拍攝。今日（18日）16位佳麗拍攝泳裝照，在正式埋位前，她們先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色比堅尼拍攝單人照。

拍攝宣傳照。

16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色比堅尼。

今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，並有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的就是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然及5號梁倩淇，當中王怡然的馬甲線相當搶鏡，而梁倩淇則擁有線條分明的腹肌，梁倩淇在接受TVB娛樂新聞台訪問時，笑指可能與太瘦有關：「其實我冇乜特別練，自然地有，可能同太瘦有關。」而望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了2kg，她更透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。至於「蛇腰」之最、14號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」

14號陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠。

4號王怡然的馬甲線相當搶鏡！

至於2號黃泳嘉、10號陳霈錤、12號梁晶晶、15號莊子璇及16號郭珮文腰圍亦僅得23吋。陳霈錤在受訪時坦言對於拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」至於上圍最豐滿的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇。繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇在受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」

16號郭珮文。

9號潘明璇。

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