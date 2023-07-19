錢小豪太太丘倩鳴近照曝光極有夫妻相　雙雙凍齡有術婚後恩愛廿載

60歲藝人錢小豪前妻為是國際華裔小姐郭秀雲，誕下一子龐景峰（前名錢浩然），後錢小豪又娶樂現任妻子丘倩鳴，再誕下一子錢穎德。雖然龐景峰多隨繼父生活，但錢小豪與兩名兒子父子關係融洽，今年3月更一齊為父母賀壽，三代同堂，龐景峰更帶女友見家長，家庭和睦。

三代同堂為祖父母賀壽。（龐景峰IG）

丘倩鳴對錢小豪也相當信任，也高興見到錢穎德同龐景峰兄弟關係密切，因此兩人結婚逾20年依然恩愛。近日「黑妹」李麗霞於社交網曬出合照，罕有曝光丘倩鳴近況。原來一行人近日遊覽澳門，怎料遇上8號風球，被迫滯留當地。但他們仍然開心合照，心情沒有受到影響。

龐景峰帶女友見家長。（龐景峰IG）

鮮有露面的丘倩鳴一頭短髮，精神爽利，皮膚白滑，眼大大十分靚女；錢小豪則穿上花花恤衫，同以前一樣Fit爆，仲有後生靚仔樣。錢小豪同丘倩鳴神態笑容、五官輪廓愈來愈相似，加上佩戴款式相似的黑色粗框眼鏡，愈來愈有夫妻相，相當般配。

郭秀雲1990年跟影星錢小豪結婚，誕下龐景峰。（視覺中國）

而錢穎德則叉腰站在後方，眼鏡細長的他同父母較不相似，有網友認為遺傳了郭秀雲美貌的龐景峰較靚仔。

點擊睇錢小豪丘倩鳴愈來愈有夫妻相：

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