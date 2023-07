沈月染金髮與皇室好姊妹曬腿鬥靚　對方身份顯赫隨時做王妃閨密

邱淑貞的大女,現年21歲的沈月向來有最美星二代美譽,完美遺傳了她媽咪的強大基因,無論靚樣和身材,都似十足邱淑貞,是新一代的女神。沈月亦深受各大時尚國際品牌的喜愛,早已成為本地時尚界的寵兒,她一直有跟各大品牌合作,亦不時獲邀出席活動。她又不時會於IG post靚相同大家分享她的近況,昨日她就Post了幾張她與一位外藉少女在沙灘的合照,寫道:「Finally reunited with one of my best friends 💞 (終於和我其中一位最好的朋友重聚了💞)」

沈月有最美星二代美譽。(ig圖片)

染了金髮的沈月一改多年的黑髮形象,好有新鮮感,她的好友與她一樣青春無敵,樣子甜美身材Fit爆。原來沈月這位最好的朋友身份顯赫,她是意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉(Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies),兩人在沙灘上又拖手又擁抱,關係極親密。而這位瑪麗亞公主是現年17歲的丹麥未來國王克里斯蒂安王子(Prince Christian)的女朋友,隨時成為王妃,沈月能與公主,甚至未來王妃成為好閨密,朋友圈果然厲害。

沈月擁有皇室好友。(ig圖片)

