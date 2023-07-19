沈月染金髮與皇室好姊妹曬腿鬥靚　對方身份顯赫隨時做王妃閨密

邱淑貞的大女，現年21歲的沈月向來有最美星二代美譽，完美遺傳了她媽咪的強大基因，無論靚樣和身材，都似十足邱淑貞，是新一代的女神。沈月亦深受各大時尚國際品牌的喜愛，早已成為本地時尚界的寵兒，她一直有跟各大品牌合作，亦不時獲邀出席活動。她又不時會於IG post靚相同大家分享她的近況，昨日她就Post了幾張她與一位外藉少女在沙灘的合照，寫道：「Finally reunited with one of my best friends 💞 (終於和我其中一位最好的朋友重聚了💞)」

沈月有最美星二代美譽。(ig圖片)

染了金髮的沈月一改多年的黑髮形象，好有新鮮感，她的好友與她一樣青春無敵，樣子甜美身材Fit爆。原來沈月這位最好的朋友身份顯赫，她是意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies），兩人在沙灘上又拖手又擁抱，關係極親密。而這位瑪麗亞公主是現年17歲的丹麥未來國王克里斯蒂安王子（Prince Christian）的女朋友，隨時成為王妃，沈月能與公主，甚至未來王妃成為好閨密，朋友圈果然厲害。

沈月擁有皇室好友。(ig圖片)

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