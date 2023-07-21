24 STORAGE伙阿丞致敬經典廣告　神同步細位逐個數

「其實落雨又有咩好怕喎？」相信不少香港人都會記得這句說話，這是社會福利署2001年生命教育廣告對白，原來距今已經有22年，當中經過不少二次創作，成為新的作品，但原作留給人的印象依然深刻！最近這個經典廣告再被復刻，迷你倉品牌「24 STORAGE」找來微辣「少年江流」阿丞來一次認真二次創作，向經典廣告致敬！一做對比，原來當中有好多神同步的細位！



在「24 STORAGE」的廣告當中，神還原了不少當年廣告的細節。在片頭同樣見到一隻在暴雨中滴水的手，回憶立即湧現！當年的少年在暴雨中看著足球，今次變成阿丞望著單車，同樣應景，不過身形大了三個碼！當年圓框眼鏡細路讀出一句「打波先嚟落雨，唔通連個天唔鍾意我？」，大家是否還記得他戴著眼鏡滿臉濕透的畫面？今次阿丞強行還原！連鏡片上的水花分佈都有齊，阿丞就像吹脹版的「踢波細路」！

「24 STORAGE」聯手阿丞神還原經典廣告，立即點擊下圖收看細節位，誠意分十足↓↓↓

另外當年廣告還有另一個小朋友說出「唔知㗎，希望在明天呀嘛！」今次二創版同樣找來男配角，更加靚仔，但他演出輕挑而不失禮貌的神情完全到位！重點是背景就算因為劇情關係而棄用球場，改用一幅綠色白色的牆拍攝，令人有所聯想，佩服！最後連謎之三角陣都完美還原，最後一個鏡頭，在被雨淋的情況下望天，笑容有，姿勢有，連黑色膠錶帶都跟足！

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另外，今次「24 STORAGE」不只復刻一個廣告，原來還有一個「一個價錢滿足 柯唷Need」，明眼人都看得出是還原哪一個廣告。今次阿丞連手勢同步速都跟得似模似樣，不過看真一點，原來所有物件都跟隨他的體型比例拉大，非常好笑。當年該廣告的男神有不少小動作，阿丞連縮膊頭的小動作都跟足！而且手上並沒有停下來，數下單手、雙手、再到返單手的同步率有90%！除了肢體語言，連微表情皺眉chok樣亦非常忠於原著，阿丞演技都有一手！除了阿丞之外，連背景3D動畫都係用心製作，超級認真！

「24 STORAGE」不止還原一個經典廣告，更有以下這個「一個價錢滿足 柯唷Need」，點擊下圖睇更多細節位，連手部動作都跟足↓↓↓

現時越來越多品牌會找網紅拍廣告，一來網紅的粉絲通常比較年青，廣告商若要開發年青人市場，網紅比一些大牌明星更有號召力。而微辣抵死搞笑的短片已經深入民心，大部份年青人都會對他有所認知，尤其是微辣當中的演員會有一批粉絲。今次「24 STORAGE」找來阿丞拍廣告，正正可以開發更大的年青市場，看得出品牌的用心之處。

今次阿丞將在微辣的抵死演出搬上廣告，除了大玩集體回憶之外，亦令觀眾會心微笑。加上今次「24 STORAGE」製作認真，除了花足心機還原當年廣告概念之外，看得出拍攝亦花了不少成本，連3D動畫都要還原，的確抵讚。不少網民看畢廣告後都大讚，有人指「睇一次已經入晒腦」，亦有人大讚今次是「高質廣告」。